Audiencias ayer, 17 de agosto: ‘Grand Prix’, ‘En tierra lejana’ y el estreno de ‘El Chiringuito’ en Mediaset

El pasado lunes 17 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar de la sexta entrega del Grand Prix de esta temporada. Tras conocer las audiencias de ayer, hemos visto que el programa presentado por Ramón García anotó un 13,8 % de share, superando el millón de espectadores (1.061.000). Es importante tener en cuenta que, desde hace semanas, no lograba superar esa barrera. Por lo tanto, de forma contundente, logra romper esa tendencia a la baja que estaba manteniendo durante semanas. Hay que destacar que el Grand Prix destaca especialmente entre 4 y 12 años (26,7 %) y entre 25 y 44 años (29,1 %). En cuanto al bloque introductorio del programa, llamado Grand Prix presenta, donde podemos conocer mejor a los pueblos participantes y a sus padrinos, registró un 10 % de share y 934.000 espectadores. A pesar de la subida de La 1, lo cierto es que esta no frenó a Antena 3 y su En tierra lejana.

El nuevo capítulo de la exitosa serie turca que se emite los lunes y los martes en la cadena principal de Atresmedia anotó un 12,3 % de cuota de pantalla y 836.000 espectadores. Por lo tanto, han logrado superar la media del último capítulo (11,8 %), pero también la del lunes pasado, donde consiguieron un 12,1 %. Así pues, hay que destacar que, en tan sólo una semana, la serie ha logrado ganar dos décimas y hasta 4.000 espectadores a pesar del mal dato obtenido por la repetición de El Hormiguero (8,8 % de share y 819.000 televidentes). En cuanto a Telecinco, empezó la semana con ciertas dificultades, puesto que First Dates no consiguió los dos dígitos y ha tenido que conformarse con un 8,9 % y 745.000 espectadores. Una barrera que sí lograron superar el lunes pasado, donde anotaron un 10,3 % y 840.000 televidentes.

En cuanto al resto de cadenas, Cuatro emitió una repetición de Viajeros Cuatro por la que consiguieron un 5,4 % y 497.000 espectadores. En cuanto a laSexta, el refrito de El Intermedio cosechó un 3,6 % y 336.000, mientras que El taquillazo de laSexta, que emitió la película La Tribu, se conformó con un 5,7 % y 415.000.

¿Qué audiencia hizo Josep Pedrerol con el estreno de ‘El Chiringuito’ en Mediaset?

Uno de los datos más esperados, sin duda, ha sido el de la nueva etapa de este programa que, hasta hace unas semanas, podíamos disfrutar en Atresmedia. Tras el Mundial 2026, cuya victoria fue para España, Pedrerol y los suyos decidieron poner punto y final a esta alianza para probar suerte en la cadena de Fuencarral.

Después de varias semanas de descanso y de preparación de este nuevo proyecto, el pasado lunes 17 de agosto disfrutamos de la primera entrega de El Chiringuito en Energy. Y fue en una emisión que se dividió en dos tramos perfectamente diferenciados. Por un lado, El Chiringuito: la cuenta atrás, donde anotaron un 2,4 % y 172.000 espectadores.

Por otro lado, El Chiringuito que conocemos, que, tras su debut en Energy, lograron un 5 % y 188.000 televidentes. Hay que mencionar que Pedrerol ha conseguido superar en su franja tanto a Telecinco (3,9 %), a Cuatro (3,6 %) y a La 2 (2,5 %). ¡Es más que evidente que estamos ante uno de los grandes estrenos de este mes de agosto!