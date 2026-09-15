La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha ganado a pulso convertirse en una de las ficciones diarias que más está dando que hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en muchos aspectos. El pasado lunes 14 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 905 de La Promesa. De esta manera tan concreta, han podido ver cómo Curro cede y, finalmente, Pía no va a ser su madrina. Ella le hace entender que llevarle al altar habría sido una provocación ante los nobles. Eso sí, luego confiesa a Ricardo que le hubiera encantado. Cristóbal hace oficial el regreso de las cocineras ante el servicio, mientras que Julio se ve obligado a pedir perdón públicamente.

Lejos de que todo quede ahí, hemos sido testigos de cómo Julieta espera a la gente del refugio para las clases, pero nadie se presenta. Lorenzo y Ciro se ríen de la iniciativa, pero celebran que esto mantendrá a Manuel y a Julieta distraídos. Algo que es positivo para sus planes con las licencias. Martina opta por abrir su corazón ante Jacobo, dejándole claro que, forzando las cosas, jamás van a poder ser felices. Él, aun así, no da muestras de empatía. La muchacha llora con Adriano, puesto que no encuentra la forma de ablandar a Jacobo. Manuel hace saber a María Fernández que La Promesa siempre será su casa y que no los va a echar. Además, la doncella termina confesando a Samuel la razón por la que no se casó, y es que su corazón le pertenece a él. Además, Curro pide a Leocadia que sea su madrina.

¿Qué sucede en el capítulo 906 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 15 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Leocadia, finalmente, acepta ser la madrina de Curro, aunque debió ser la primera opción. Poco a poco, se va acercando a su sueño de ser duquesa, hasta tal punto que se imagina junto a Máximo en el altar.

Pía descubre que Curro ha pedido a Leocadia que sea su madrina y es algo que no le parece bien. ¡No considera que sea buena persona! Tomasa opta por cambiar de actitud, mostrándose mucho más amable ante las cocineras. Julieta no tarda en averiguar el motivo por el que nadie acudió a clase, y es que a los alumnos les impone ir al palacio.

Adriano previene a Jacobo, haciéndole saber que, si sigue con esa actitud, todos van a darse cuenta de que pasa algo. Así pues, el joven recapacita y reúne tanto a Adriano como a Martina para hacerles partícipes de la decisión que ha tomado. Lorenzo y Ciro reciben los primeros beneficios de las licencias, mientras que Samuel y María Fernández deciden confesarse su amor imposible. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.