Omonia – Celta: cuándo es, horario y canal de TV para ver en directo el partido de la Europa League y en vivo online

El Celta debuta en la Europa League y lo hace frente al Omonia de Nicosia en Chipre. Los gallegos esperan poder arrancar la competición de plata del viejo continente con una victoria a domicilio y así empezar a cambiar el chip, ya que en la Liga tampoco han comenzado de la mejor manera y la idea es cambiar lo antes posible la dinámica. A continuación te explicamos cuándo es, a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo este choque de la jornada 1 de la fase de liga.

Omonia – Celta de la Europa League: a qué hora empieza el partido

El Celta viaja a Nicosia, Chipre, para enfrentarse al Omonia en el partido que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Europa League. El conjunto que dirige Claudio Giráldez no ha comenzado la temporada de la mejor manera y es uno de los pocos equipos de la Liga que todavía no conocen la victoria. Pese a ello, son favoritos para llevarse los tres puntos en territorio chipriota. La UEFA ha programado este encuentro para el miércoles 16 de septiembre y el horario escogido es el de las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias, y se espera que todo pueda arrancar de manera puntual en el Estadio GSP.

Dónde ver en directo gratis el Omonia – Celta de la Europa League: canal de TV y cómo ver online

Movistar+ es el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los partidos que se disputen en todas las competiciones continentales organizadas por la UEFA. El Omonia – Celta que cayó en la jornada 1 de la fase de liga de la Europa League se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones. Los clientes de este operador podrán descargarse su aplicación en un teléfono móvil, en una tablet o en una smart TV y así ver en streaming y en vivo online todo lo que suceda en el Estadio GSP. Es necesario recalcar que no se podrá ver gratis ni en abierto por TV en España.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre la previa de este choque y de todo lo que suceda en la jornada 1 de la fase de liga de la Europa League. Cuando se escuche el pitido final en el Estadio GSP publicaremos la crónica del Omonia – Celta y también compartiremos con nuestros lectores las reacciones importantes que se produzcan en Chipre.

Dónde escuchar por radio en directo el Omonia – Celta

Además, tenemos que destacar que todos aquellos aficionados del conjunto vigués y los amantes de las competiciones europeas que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partido de la jornada 1 de la fase de liga de la Europa League van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, Ser, Onda Cero y RNE podrán conectar con el Estadio GSP y así contar lo que suceda en el Omonia – Celta.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Omonia – Celta?

El Estadio GSP, ubicado en Nicosia, Chipre, será el escenario donde se disputará este emocionante Omonia – Celta que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Europa League. Este campo fue inaugurado en 1999, en su interior caben algo menos de 23.000 personas y en este recinto deportivo juegan otros equipos como el Apoel o la propia selección chipriota.

La UEFA ha designado al árbitro húngaro Balazs Berke para que dirija la contienda entre el Omonia y el Celta que cayó en la jornada 1 de la fase de liga de la Europa League. Su compatriota Tamás Bognar será el responsable del VAR, así que estará revisando todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la acción al monitor que estará instalado en la banda del Estadio GSP.