No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Esto no es producto de la casualidad, puesto que todo el equipo hace un trabajo excepcional para que esto sea posible. El pasado lunes 14 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 485 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, pudieron observar cómo don Hernando no ha tenido reparos a la hora de lanzar una advertencia a Enriqueta. ¿En qué consiste, exactamente? En que no va a permitir que Rafael ceda la Casa Grande, ni mucho menos.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a tener la ocasión de ser testigos de cómo don Hernando no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para desvelar, en público, el beso entre Alejo y Manuela. Algo que ha dejado a la joven profundamente descolocada. ¡No esperaba que fuese capaz de contarlo frente a todos! Enriqueta da el importantísimo paso de señalar a Mercedes y Victoria ante el capitán Escobedo, que también acorrala a la duquesa hasta tal punto de hacerle dudar. ¿Estará a punto de confesarlo todo, a pesar de las consecuencias?

¿Qué sucede en el capítulo 486 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 15 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de ver cómo Manuela ha logrado uno de sus objetivos. ¿En qué consiste, exactamente? En convencer a Bárbara para que acuda a la fiesta en nombre de los Guzmán. Le ha costado, ¡pero lo ha conseguido!

Por si fuera poco, dadas las circunstancias y tras lo ocurrido en los últimos días, Victoria está fuera de control. Hasta tal punto que no duda un solo segundo en estallar contra Enriqueta por haber delatado a Mercedes. ¿Qué consecuencias va a tener su furia?

Todo ello mientras Pepa y Francisco no tienen reparos a la hora de aprovechar la ocasión que se les ha presentado para dejar solos a Leonor y Martín. ¿Conseguirán su cometido, después de todo? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.