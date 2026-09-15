La vuelta al cole que deja el alcalde socialista de Chiclana tras gastar 200.000 € en el mantenimiento escolar

El inicio del curso escolar ha puesto de manifiesto, según denuncian varias familias, las deficiencias de mantenimiento que presenta el colegio José de la Vega de Chiclana de la Frontera (Cádiz). Padres y madres del centro han trasladado sus quejas por el estado de diferentes zonas del recinto y han comenzado a recoger firmas para reclamar al Ayuntamiento que acometa las actuaciones pendientes.

Entre las deficiencias señaladas se encuentran zonas exteriores sin desbrozar, hierbas que han crecido en distintos espacios del centro y parterres y áreas verdes cuyo mantenimiento, según las familias, no se habría realizado de forma adecuada antes de la vuelta a las aulas.

La situación también afecta al interior del colegio. Entre los desperfectos denunciados figura la presencia de piezas de solería rotas en los cuartos de baño que todavía no habrían sido sustituidas, además de desconchones y paredes que presentan suciedad y manchas. En el exterior también se han señalado manchas sobre la calzada.

Las familias alertan además de la presencia de insectos en las instalaciones, una circunstancia que atribuyen al deficiente estado de algunas de las zonas exteriores del centro. Ante esta situación, varias madres han presentado un escrito formal de queja en el colegio para dejar constancia de las condiciones en las que se ha encontrado el recinto, coincidiendo con el comienzo del curso.

Las familias han iniciado además una recogida de firmas con la intención de respaldar sus reclamaciones y reclamar que se intervenga en aquellas zonas que presentan deficiencias. Su objetivo es que las tareas de mantenimiento se acometan cuanto antes y que el centro pueda desarrollar su actividad en unas condiciones adecuadas tanto para los alumnos como para el personal docente.

La denuncia se produce después de que el Ayuntamiento de Chiclana anunciara a finales de agosto actuaciones de mantenimiento en los centros educativos municipales por un importe cercano a los 200.000 euros. Sin embargo, las imágenes trasladadas por las familias muestran, según la denuncia, que todavía existen trabajos pendientes en el José de la Vega cuando ya ha comenzado el curso.

La situación ha sido puesta públicamente sobre la mesa por el grupo municipal Vox, que ha señalado este colegio como uno de los centros donde las tareas pendientes resultarían más visibles. La formación reclama al Gobierno local que complete de manera inmediata las actuaciones necesarias.

Las familias reclaman que se resuelvan los desperfectos y problemas de mantenimiento que afectan al día a día del centro. Entre sus principales preocupaciones se encuentran el estado de los espacios exteriores, los desperfectos en los baños, la suciedad y la proliferación de insectos.