Pedro Sánchez concede el Premio Nacional de Poesía a Sebastià Alzamora, consumado antiespañol de Mallorca

Sebastià Alzamora Martín ha sido galardonado con el Premio Nacional de Poesía, correspondiente al año 2026, por su obra ‘Sala Augusta seguit de Llengua materna’ (Proa). El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros. Después de ocho años, el galardón ha recaído en un hombre.

Así, el jurado ha seleccionado su obra por «su capacidad para transitar, con idéntica genialidad, desde el lenguaje arrebatado de la denuncia histórica hasta la delicadeza del espacio doméstico».

«En un poemario de doble evocación de la memoria del poeta, Sebastià Alzamora trenza con maestría la historia colectiva y la intimidad familiar», ha añadido Cultura en un comunicado.

Asimismo, el jurado ha señalado que «en ‘Sala Augusta’, a través de un único poema de verso largo y libre, el autor rescata del olvido el horror de la Guerra Civil desde un cine en el centro de Palma que fue prisión».

«Su lenguaje, suspendido entre la lírica y la crudeza, hace fluir el relato por un tránsito trágico de muertes de inocentes, invocando con urgencia la piedad y la necesidad del recuerdo», continúa el fallo.

El jurado ha expresado también, que «en contraste absoluto, ‘Llengua materna’ constituye la otra cara de esta moneda memorialística».

«Desde una tierna melancolía, el poeta rinde homenaje a la figura de la madre y a una infancia humilde marcada por las mujeres que sostenían el hogar trabajando para la industria del calzado. Así, cada verso de ‘Sala Augusta seguit de Llengua materna’ sostiene el peso de una memoria que erige a esta obra como un testimonio imprescindible de la condición humana», ha zanjado el Ministerio.

Sebastià Alzamora (Llucmajor, 1972) es un escritor mallorquín, licenciado en Filología catalana por la Universitat de les Illes Balears.