Mónica Medina se rebela contra Emilio Gutiérrez Caba: se paraliza su desahucio y reclama 200.000 euros

Mónica Medina continúa inmersa en la batalla judicial con Emilio Gutiérrez Caba por la vivienda en la que reside, un conflicto que, lejos de llegar a su punto final, parece haber dado ahora un nuevo giro. La que fuera pareja del actor había señalado una fecha para el desahucio de la casa, pero finalmente este no se ha producido en los términos que esperaba. Así lo ha explicado la propia psicóloga, que reconoce que en estos momentos desconoce cómo continuará el procedimiento y cuál será el siguiente paso. «Ah, no, pero no va a ser así», ha respondido Mónica al ser preguntada por la situación actual del desahucio. Una respuesta con la que deja claro que la fecha que se había manejado inicialmente ya no se mantiene. «No tengo ni idea», ha añadido cuando se le ha preguntado por cómo avanzará ahora el proceso. De este modo, la situación de la vivienda continúa pendiente de resolución mientras las dos partes mantienen sus posiciones enfrentadas.

El conflicto entre Mónica Medina y Emilio Gutiérrez Caba se remonta a su relación sentimental y a la vivienda que, según sostiene la psicóloga, se ha convertido en el epicentro de su disputa. Medina defiende que durante los años que permaneció junto al intérprete realizó una importante inversión económica en el inmueble y cifra en 200.000 euros la cantidad que asegura haber aportado. «Yo he invertido aquí 200.000 euros», ha repetido durante su intervención, reivindicando así su posición dentro de un procedimiento judicial que continúa abierto.

Más allá de la cuestión económica y de la situación de la vivienda, Mónica también ha dejado claro que no mantiene contacto directo con el actor. Según ha explicado, cualquier comunicación entre ambos se produce actualmente a través de sus respectivos representantes legales. «No, si yo no hablo con él, habla mi abogada», ha señalado. La psicóloga también ha asegurado que, desde su punto de vista, Gutiérrez Caba no estaría dispuesto a alcanzar un acuerdo: «No quiere llegar a un acuerdo», ha afirmado.

La situación está teniendo además un importante impacto personal en Mónica, que ha explicado que lo que está viviendo no puede definirse simplemente como preocupación. «Eso es un adjetivo que no califica cómo me siento», ha sentenciado. Sus declaraciones reflejan el desgaste emocional que asegura estar atravesando después de una relación en la que, según su versión, depositó una enorme confianza en el actor. De hecho, Medina ha sido especialmente dura al recordar su relación sentimental con el intérprete. La psicóloga asegura sentirse decepcionada por lo ocurrido y considera que los años que compartió con él han terminado provocándole un profundo daño. «Me siento mal porque he regalado unos años de vida a una persona que no me ha querido nunca», ha asegurado. En su relato, además, sostiene que se sintió utilizada durante aquella etapa: «Me ha utilizado como florero porque yo era muy mona y tenía 20 años menos que él».

Mónica también ha cuestionado la imagen que, según su percepción, el actor habría proyectado durante años. «Y ahora en estos momentos se ve cómo es. Sale a la luz su… se le ha caído la máscara, se le ha caído la máscara», ha afirmado. Se trata de una valoración personal de la que fuera pareja del intérprete, que ha expresado públicamente su profundo desencanto con quien durante años fue una persona fundamental en su vida. Porque, según ha explicado, durante su relación la confianza que tenía depositada en Emilio Gutiérrez Caba era absoluta. «Una persona se fía de su pareja y de su amigo (…) Era todo. Para mí era todo, absolutamente todo», ha confesado. Sus palabras evidencian hasta qué punto el conflicto actual ha cambiado la percepción que asegura tener ahora sobre aquella relación.

La psicóloga ha llegado incluso a asegurar que el actor le ha provocado un importante daño emocional. «A mí Emilio me ha roto, y supongo que era lo que deseaba, romperme», ha manifestado. A continuación, ha recurrido a una metáfora para explicar cómo interpreta lo sucedido: «Hay personas que tienen luz y personas que parece que tienen luz. Y las personas que parece que tienen luz pero no tienen luz, desean apagar la luz de los demás como sea».

Mientras tanto, el futuro de la vivienda continúa en el aire. Mónica Medina asegura que el desahucio no se ha producido como estaba previsto y reconoce que desconoce cómo continuará ahora el procedimiento. La comunicación con Emilio Gutiérrez Caba permanece, según su versión, en manos de los abogados y las diferencias entre ambos siguen sin resolverse. Por el momento, la que fuera pareja del actor mantiene su posición y reivindica los 200.000 euros que asegura haber invertido en el inmueble, a la espera de que el procedimiento judicial determine los próximos pasos.