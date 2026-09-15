Última hora de la situación en Ceuta y la actualidad política en directo hoy: Sánchez preside la reunión de seguimiento sobre la crisis migratoria
Sigue en directo la actualidad política hoy martes 15 de septiembre con la última hora de Ceuta
Sánchez anuncia 10.000 plazas para invasores en Ceuta y prevé que se queden tres meses y medio más
La actualidad política de este martes 15 de septiembre sigue marcada por la crisis migratoria desatada el pasado 30 de julio, cuando más de 80.000 marroquíes entraron ilegalmente en Ceuta invadiendo la ciudad. No hay cifras oficiales, pero se estima que unos 20.000 siguen en la ciudad autónoma sembrando el caos y el pánico entre los ceutíes. El Gobierno sigue sin tomar decisiones; es más, sólo habilita nuevas plazas para atender a los invasores.
Por otro lado, hoy Pedro Sánchez preside la reunión de seguimiento del Ejecutivo sobre la situación en Ceuta en el Complejo de la Moncloa. Él sigue sin visitar la ciudad casi dos meses después de que estallara la crisis e, incluso, está retrasando el viaje del Rey Felipe VI porque está valorando si acompañarle o no. Hoy también presidirá la reunión del Consejo de Ministros.
La noticia destacada del día en OKDIARIO es que mandos policiales han avisado de que siguen sin una «orden clara» del Gobierno sobre cómo actuar ante un nuevo asalto masivo a Ceuta. «No existía un plan específico de respuesta a finales de julio, pese a los avisos, pero lo más preocupante es que a día de hoy seguimos prácticamente igual», declaran a este medio desde el colectivo.
Sigue aquí en directo minuto a minuto toda la actualidad política del día.
Mandos de la Policía avisan de que siguen sin «orden clara» del Gobierno sobre cómo actuar ante un nuevo asalto a Ceuta
Mandos policiales avisan que siguen sin una «orden clara» del Gobierno de cómo actuar ante un nuevo asalto masivo a Ceuta. «No existía un plan específico de respuesta a finales de julio, pese a los avisos, pero lo más preocupante es que a día de hoy seguimos prácticamente igual», declaran a OKDIARIO desde el colectivo.
Esta es la situación policial transcurridos 47 días desde la invasión y pese a que las redes sociales marroquíes llaman a otra invasión. La Policía no dispone de «un protocolo operativo claro» para afrontar una posible segunda crisis de estas características ni de órdenes suficientemente definidas sobre cómo actuar».
Abascal plantea procesos de «repatriaciones» de inmigrantes que delincan
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que es «momento» de «cerrar las puertas» en España e iniciar un «proceso» de «repatriaciones» para los inmigrantes residentes en España que «cometen delitos» y de «remigración» para quienes viven en el país «del esfuerzo de los demás» y «no trabajan».
Robles se convierte en la ministra de Defensa más longeva de la democracia
Margarita Robles se convierte este martes en la ministra de Defensa más longeva de la democracia, superando a Narcís Serra, con su perfil de verso suelto del Gobierno más acentuado que nunca, tras la crisis de Ceuta y el choque de versiones en el seno del Ejecutivo a cuenta de los avisos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la entrada masiva de inmigrantes.
Vivas acusa al Gobierno de «falta de voluntad» en las repatriaciones
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, fue contundente este lunes en El Hormiguero. En su primera aparición en un plató de televisión desde la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio, el dirigente popular cargó con dureza contra la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez y centró buena parte de sus críticas en la lentitud de las repatriaciones de los invasores.
Sánchez preside la reunión de seguimiento sobre Ceuta
¡Buenos días! Arrancamos este martes con la crisis migratoria en Ceuta, centrando el debate político. Hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión de seguimiento del Ejecutivo sobre la situación en el Complejo de la Moncloa y después habrá Consejo de Ministros.
España retrocede en la lucha contra la corrupción pese a estar entre las democracias más competentes
España ha retrocedido en la lucha contra la corrupción pese a situarse entre las democracias más competentes a nivel global, registrando entre 2020 y 2025 un retroceso importante en este ámbito y convirtiéndose así en uno de los ocho países europeos que han experimentado esta regresión.
Así lo refleja el último informe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional), una organización intergubernamental con sede en Suecia que, un año más, ha vuelto a alertar de que la calidad de la democracia continúa cayendo a nivel mundial.
El informe de IDEA Internacional, bajo el título ‘El estado de la democracia en el mundo 2026’, revela que España ha experimentado un retroceso significativo en el indicador de ausencia de corrupción entre 2020 y 2025, pese a mantenerse entre las democracias «con un alto nivel de desempeño».