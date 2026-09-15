Última hora de la situación en Ceuta y la actualidad política en directo hoy: Sánchez preside la reunión de seguimiento sobre la crisis migratoria

La actualidad política de este martes 15 de septiembre sigue marcada por la crisis migratoria desatada el pasado 30 de julio, cuando más de 80.000 marroquíes entraron ilegalmente en Ceuta invadiendo la ciudad. No hay cifras oficiales, pero se estima que unos 20.000 siguen en la ciudad autónoma sembrando el caos y el pánico entre los ceutíes. El Gobierno sigue sin tomar decisiones; es más, sólo habilita nuevas plazas para atender a los invasores.

Por otro lado, hoy Pedro Sánchez preside la reunión de seguimiento del Ejecutivo sobre la situación en Ceuta en el Complejo de la Moncloa. Él sigue sin visitar la ciudad casi dos meses después de que estallara la crisis e, incluso, está retrasando el viaje del Rey Felipe VI porque está valorando si acompañarle o no. Hoy también presidirá la reunión del Consejo de Ministros.

La noticia destacada del día en OKDIARIO es que mandos policiales han avisado de que siguen sin una «orden clara» del Gobierno sobre cómo actuar ante un nuevo asalto masivo a Ceuta. «No existía un plan específico de respuesta a finales de julio, pese a los avisos, pero lo más preocupante es que a día de hoy seguimos prácticamente igual», declaran a este medio desde el colectivo.

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