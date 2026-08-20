Vivas denuncia que el Gobierno sólo tramita 25 expedientes de devolución al día: «Ceuta no puede aguantar así un año»

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha asegurado este jueves que, actualmente, el Gobierno sólo está tramitando entre «25 y 30 expedientes de devolución al día». A su juicio, este ritmo es «insuficiente» para hacer frente al volumen de inmigrantes ilegales que continúan en Ceuta como consecuencia de la entrada masiva del pasado 30 de julio.

Vivas ha advertido de que, si se mantiene el ritmo actual, el proceso podría prolongarse durante aproximadamente un año. «Ceuta no puede aguantar un año en esta situación», ha señalado, al tiempo que ha reclamado al Gobierno central que ponga a disposición de la ciudad «cuantas capacidades y medios sean necesarios» para acelerar los procedimientos.

El presidente ceutí también ha defendido que quienes participaron en aquella entrada deben ser devueltos a Marruecos cuando «legalmente proceda» y ha pedido una respuesta administrativa «mucho más rápida».

De igual manera, el presidente de Ceuta ha vuelto a definir los acontecimientos del 30 y 31 de julio como una entrada «masiva, organizada e ilegal». En su opinión, se trató de una situación excepcional que puso a la ciudad ante una presión sin precedentes en los últimos años.

Vivas considera que el Gobierno debe asumir un «papel protagonista» para recuperar la normalidad y garantizar tanto la seguridad como el funcionamiento de los servicios públicos. «El Gobierno de la Nación no ha estado a la altura, no están poniendo medios; espero que recapaciten», ha asegurado.3

El dirigente ceutí ha señalado que la situación no afecta únicamente a la gestión migratoria, sino que tiene consecuencias sobre distintos ámbitos de la ciudad, entre ellos la seguridad, la convivencia y la capacidad de los servicios públicos para atender a todas las personas que permanecen en Ceuta.

Reunión con Juanma Moreno

Por otro lado, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha reunido con el presidente ceutí tres semanas después de la invasión a Ceuta.

Moreno ha visitado la ciudad autónoma un día más tarde que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y es el primer presidente autonómico en reunirse con Vivas desde el comienzo de la invasión. El jefe del ejecutivo andaluz ya trasladó a Vivas la «solidaridad» de Andalucía con el «pueblo hermano» en «varias conversaciones» entre ambos mandatarios durante los días de la entrada masiva.

Durante la visita, Moreno ha defendido la estrecha relación existente entre Andalucía y Ceuta y ha mostrado su disposición a colaborar con la ciudad ante una situación que considera «especialmente complicada».

Vivas ha agradecido el gesto del presidente andaluz y ha destacado los vínculos históricos, sociales y económicos que unen a Ceuta con Andalucía, hasta el punto de describir a la comunidad autónoma como una especie de «prolongación» de la ciudad al otro lado del Estrecho.