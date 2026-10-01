Rectificación de Juan Antonio Barrado Jiménez

En relación con la información publicada por OKDIARIO el 28 de septiembre de 2026, D. Juan Antonio Barrado Jiménez rectifica lo siguiente:

Fue alcalde de Villanueva de Perales (2003-2007) por la Agrupación Independiente de Villanueva de Perales y no por el PSOE. EL procedimiento por vertidos en el arroyo Fandiño se instruyó en Navalcarnero, no en Móstoles. La Audiencia Provincial de Madrid declaró probado que “no se han acreditado ni ha existido acusación” respecto los hechos que se le atribuían, y lo absolvió (Sentencia 263/2021, de 10 de mayo).