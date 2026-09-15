Vivas acusa al Gobierno de «falta de voluntad» en las repatriaciones: «Si no se hace es porque no se quiere»

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, fue contundente este lunes en El Hormiguero. En su primera aparición en un plató de televisión desde la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio, el dirigente popular cargó con dureza contra la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez y centró buena parte de sus críticas en la lentitud de las repatriaciones de los invasores.

Vivas denunció abiertamente la falta de voluntad política a la hora de tramitar los expedientes de las personas que aún permanecen en la ciudad a la espera de ser devueltas o de resolver su situación de asilo. «Es cuestión de voluntad. Si no se hace, es porque no se quiere», afirmó. Y añadió un reproche directo: si el Gobierno fue capaz de tramitar «millones de expedientes» de regularizaciones «en un cortísimo plazo de tiempo», ¿por qué no se hace lo mismo con los 10.000, 12.000 o 13.000 expedientes que hay ahora mismo en Ceuta?».

El presidente ceutí insistió en que la crisis «se podría haber evitado» si se hubieran puesto «todas las capacidades del Estado» desde el primer momento, y calificó lo ocurrido no como una crisis migratoria, sino como «una invasión en toda regla» por su dimensión, el modo en que se produjo y el actor responsable, en referencia a Marruecos.

Sobre el Mundial de Fútbol de 2030, que España compartirá con Marruecos y Portugal, Vivas fue igual de claro y tajante: «Es imposible que nos hayan hecho esto y podamos organizar un Mundial de fútbol con ellos. No hay quien lo entienda».

Reclamó «poner las cosas claras» a Marruecos y exigir respeto y reciprocidad, advirtiendo que la frontera de Ceuta es también la frontera de España y de Europa en África.

El público del programa que dirige Pablo Motos recibió a Vivas con gritos de «¡Ceuta, Ceuta!» y le ovacionó emotivamente. Un Vivas que reclamó que no se olvide la situación de la ciudad porque, «si naufraga Ceuta, naufraga España».