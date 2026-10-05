La OCDE advierte ya del empeoramiento de la economía española: el índice de actividad cae al nivel de mayo de 2025

La OCDE avisa ya de un empeoramiento de la economía española y de un posible cambio de ciclo, a las puertas de unas elecciones generales en España para el 29 de noviembre, según ha anunciado desde Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes a primera hora de la mañana. El Índice de Actividad Económica de la OCDE refleja para España a cierre de agosto 99.74 puntos, cifra desconocida en este índice desde mayo de 2025.

De acuerdo con los datos de la OCDE, España encadena siete meses consecutivos de bajadas en este índice de actividad económica, utilizado por el organismo para advertir de cambios de ciclo en las economías mundiales. En el primer mes del año, este índice marcaba para España 101.11 puntos, mejorando los datos de diciembre de 2025.

Pero a partir de ahí, la actividad económica según la OCDE ha iniciado una lenta pero constante caída hasta cerrar agosto con los citados 99.74 puntos. En mayo de 2025, el índice de España marcaba 99.72 puntos.

La cifra de España es inferior a la que ha marcado en este mes de agosto las otras grandes potencias económicas de Europa. Alemania mantiene una senda alcista y supera los 100 puntos en este índice, al igual que Italia y Francia.

La OCDE utiliza este índice de actividad económica «para proporcionar señales tempranas de los puntos de inflexión en los ciclos económicos, mostrando la fluctuación de la actividad económica en torno a su nivel potencial a largo plazo».

Se da la circunstancia de que la inflación en España va a cerrar este año de nuevo por encima del crecimiento del PIB, mientras ya están de salida los fondos europeos, que han servido a Sánchez para dinamizar la economía española aunque no haya repartido todos los fondos disponibles entre empresas y familias.

Además, los tipos de interés vuelven a la senda alcista por culpa de la inflación, que en España superará de nuevo el 3% de media este año según los analistas. El Banco Central Europeo (BCE) prepara nuevas subidas de tipos que encarecerán las hipotecas y los intereses que paga el Tesoro por financiarse en los mercados internacionales.

Los ciudadanos tendrán que afrontar por tanto hipotecas más altas, subidas de precios en los productos básicos y pérdida de poder adquisitivo.

Mientras, la Administración se verá obligada a destinar más fondos para pagar la deuda y otras prestaciones como las pensiones, el ingreso mínimo o el desempleo.

De momento, el déficit público ha subido este año, rompiendo la tendencia de años anteriores. La diferencia entre ingresos y gastos se ha ampliado a más de 33.000 millones de euros, mientras que en tasa sobre PIB baja sólo un 0,07% por la subida del PIB, no porque el déficit baje.

En definitiva, las elecciones será el 29 de noviembre y el próximo gobierno tomará posesión ya entrado el 2027. Para entonces, la economía ya muestra signos de perder fuerza, lo que podría significar que el próximo ejecutivo tenga que afrontar algún ajuste para frenar el déficit.