Nacho Abad, sobre la estrategia de Pedro Sánchez para ganar las próximas elecciones: «Hará campaña por la vivienda y se olvidará de que no defendió Ceuta»

Pedro Sánchez ha adelantado la convocatoria de las elecciones para el próximo 29 de noviembre. Después del batacazo del pasado viernes 2 de octubre, donde no consiguió el apoyo suficiente para aprobar ninguno de los dos decretos de la vivienda, y con la invasión marroquí de Ceuta sin resolver, el jefe del ejecutivo ha decidido disolver las Cortes.

Tras el consejo de varios ministros y dirigentes socialistas de llamar a las urnas a todos los españoles, Sánchez ha accedido a las peticiones de sus compañeros de partido. El rechazo de Junts a los dos reales decretos ley de vivienda ha derivado en el adelanto de las elecciones generales.

Esto es lo que opinaba Nacho Abad sobre el adelanto de las elecciones

El presentador del programa En boca de todos, Nacho Abad, opinó sobre la posible estrategia de Sánchez frente al adelanto electoral. El periodista de Cuatro insistió en su programa en que el actual presidente de gobierno «es muy largo y muy listo» y que no da puntada sin hilo. Después del rechazo a los dos reales decretos por parte de Junts, PP y Vox, Abad consideró que, desde la oposición, «se la han puesto botando para marcar gol» de cara a la próxima votación general.

El presentador tiene claro el modus operandi de Sánchez, que hará «una campaña electoral con la vivienda en el centro de la diana». Toda una nueva cortina de humo para que los españoles se olviden de la invasión marroquí, de los casos judiciales que salpican a su familia, de las joyas de Zapatero, del accidente de Adamuz, de la Dana de Valencia o de los afectados por el volcán de La Palma y se centren totalmente en este asunto que ha movido a las masas en el último mes.

«Se olvidará de cómo no defendió Ceuta, de cómo ha abandonado a sus compatriotas, de la corrupción que le rodea a él y a su partido, de los sicarios de las cloacas, de las joyas de Zapatero y de toda la podredumbre en la que han convertido a este Gobierno», enumeró con firmeza Abad.

Dando de lado toda la corrupción y escándalos que salpican al Gobierno, el conductor de En boca de todos sostuvo que, en unas hipotéticas elecciones que han acabado produciéndose, Sánchez «se va a subir a ese caballo blanco y alzará la bandera de ‘vivienda barata y casas para todos’», como su principal lema frente a su máximo opositor, Alberto Núñez Feijóo.

«Ahora dirá que los malos son los de la derecha, que les quieren robar las viviendas», concluyó el presentador, muy crítico con esta nueva estrategia del presidente español en pos de revalidar la legislatura en las próximas elecciones generales.