Nacho Abad vuelve a ‘En boca de todos’ con una teoría sobre Ceuta: «Sánchez supo de la invasión antes y la permitió»

Este lunes 31 de agosto, Nacho Abad ha regresado de sus vacaciones para ponerse al frente del programa En boca de todos y lo ha hecho centrándose principalmente en la invasión que lleva sufriendo Ceuta desde hace un mes. El comunicador de Mediaset ha arrancado el espacio de Cuatro con un editorial en el que ha explicado su teoría sobre lo que ha ocurrido: Sánchez sabía lo que iba a ocurrir, pero no hizo nada por su propio beneficio.

«Hete aquí que llevamos un mes de invasión de Ceuta y Pedro Sánchez ha demostrado en este tiempo que le importa un pimiento la ciudad de Ceuta. Aunque sea un caos, aunque la convivencia resulte imposible, aunque haya habido en las calles, aunque la sanidad esté colapsada, aunque la ciudad esté llena de suciedad, de basura, aunque embosquen y agredan a nuestros militares, aunque los autónomos y los empresarios se estén arruinando, aunque haya habido violaciones, robos… Durante el mes de agosto he estado almacenando una idea, una hipótesis que quiero compartir y verbalizar por primera vez con ustedes. Pedro Sánchez supo de la invasión antes de que ocurriera. Le advirtió el CNI y Sánchez la permitió», ha comenzado diciendo Nacho Abad.

El comunicador ha continuado atacando al presidente del Gobierno: «Se cruzó de brazos ante los invasores porque semejante avalancha le venía de fábula electoralmente y me dirán: ¿Cómo va a ser eso? ¿En qué cabeza cabe que su pasotismo en Ceuta le pueda dar votos? Y muchos de ustedes pensarán: Es al revés; al tolerar la inversión, al no reaccionar, la gente le tiene que odiar mucho más. Es posible, pero miren este otro enfoque».

Para explicar su teoría, Abad ha argumentado que: «Pedro Sánchez sabe que si mañana se celebran elecciones generales, las pierde de calle. Gana la derecha. ¿Y cuál es el plan de Sánchez? Cuanto más rechazo haya contra la invasión, cuanto más me odien a mí, más sube la ultraderecha, más sube Vox».

«A Pedro le viene de fábula que Vox se dispare en las encuestas para cuando lleguen las elecciones; Sánchez confía en que la crisis de Ceuta se haya resuelto sola, pero la intención de voto, la intención de voto de Vox se haya disparado, en eso confía él», ha asegurado el presentador de ‘En boca de todos’

Abad ha continuado con una advertencia: «Durante la campaña recurrirá, acuérdense ustedes, al viejo eslogan de: Cuidado, que viene la ultraderecha, que nos recortan los derechos. Con ese ridículo eslogan espera movilizar a la izquierda cansada, hastiada del PSOE, hastiada de la corrupción, hastiada de los enchufes, hastiada del derecho del derroche del dinero público, del feminismo de cartón piedra, de la inoperancia, de la soberbia, de la chulería, de la mujer y del hermano de Sánchez, hastiada de los secretarios de organización en la cárcel, de los trincadores, de las prostitutas pagadas con nuestros impuestos».

Y para finalizar, Abad ha dicho: «Sánchez pensará: entre mi corrupción y Vox, los socialistas me votarán. Me prefieren a mí corrupto en La Moncloa que imaginarse a Santiago Abascal en un Gobierno de España. Y sí, creo que Pedro Sánchez sabía que iba a haber una invasión y se hizo el sueco. ¿Y saben por qué? Porque el jueves, el mismo jueves de la invasión, el 30 de agosto por la noche, yo, Nacho, asistí a una recepción en la embajada de Marruecos. Allí había policías, policías nacionales, había guardias civiles, había servicios de información, había servicios secretos. Hablé con ellos. Y alguien me dijo: Nacho, el CNI advirtió a Margarita Robles y Robles a Sánchez. Yo no me lo quise creer. Entiéndanme, es que no me lo podía creer. Me resultaba imposible que el presidente del Gobierno, en vez de parar la invasión, que es lo que hubiésemos hecho todos para proteger a sus conciudadanos, mirase a otro lado, pero si así gana las próximas generales, Pedro pensó: Bienvenida sea la invasión».