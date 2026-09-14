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La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha acusado a la ministra de Sanidad, Mónica García, de haber «traicionado» a los médicos y de «destrozar» el Sistema Nacional de Salud en el marco de la negociación del nuevo Estatuto Marco, al tiempo que la ha responsabilizado de la convocatoria de una huelga médica indefinida en toda España a partir del próximo 28 de octubre.

Matute ha realizado estas declaraciones ante los medios tras participar en un acto en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid, donde ha endurecido sus críticas a la gestión de la ministra y ha cuestionado sus prioridades al frente del departamento. En concreto, ha acusado a García de utilizar su cargo como un «caballo de Troya» con el objetivo de acceder en el futuro a un puesto «de dinero» en la Organización Mundial de la Salud (OMS) o en la Comunidad de Madrid.

«Aunque creemos que la Comunidad es un segundo plato, porque estar gobernando contra la Comunidad de Madrid no es la mejor campaña que puede hacer para intentar tener un puesto de dinero», ha afirmado la consejera madrileña.

El enfrentamiento se produce en un contexto de creciente tensión entre el Ministerio de Sanidad y las organizaciones sindicales médicas por la reforma del Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud. Los médicos reclaman un marco específico que atienda las particularidades de su profesión y rechazan quedar incluidos en una regulación común junto al resto de categorías sanitarias.

Huelga médica indefinida desde el 28 de octubre

El Comité de Huelga médico anunció el pasado viernes la convocatoria de una huelga indefinida a partir del 28 de octubre en toda España para expresar su rechazo al proyecto de nuevo Estatuto Marco y reclamar una norma propia para el colectivo médico y facultativo. La convocatoria cuenta con el respaldo de distintas organizaciones sindicales del sector.

Estas movilizaciones supondrán la continuidad del conflicto que ya provocó diferentes jornadas de paro durante la primera mitad del año, con una semana de huelga al mes entre febrero y junio.

Ante este escenario, Matute ha advertido de las consecuencias que, a su juicio, tendrá la nueva huelga sobre el funcionamiento del sistema sanitario. La consejera ha alertado de que los paros pueden provocar «un aumento de las listas de espera en toda España, una peor atención y un aumento de la presión asistencial» sobre los profesionales que permanezcan trabajando.

Para Matute, la responsabilidad del conflicto recae directamente sobre la ministra. «Ha traicionado a los médicos», ha insistido, antes de calificar la movilización prevista como «la peor huelga de la historia».

«Está sola» frente a los profesionales

La consejera madrileña también ha reprochado a García haber dedicado más esfuerzos a criticar la gestión sanitaria de la Comunidad de Madrid que a ejercer sus responsabilidades como ministra y escuchar las reivindicaciones de los profesionales sanitarios.

En este sentido, ha asegurado que la titular de Sanidad «está sola», al considerar que no cuenta con el respaldo de «los profesionales, los sindicatos y los consejeros de Sanidad» de las distintas comunidades autónomas.

La huelga convocada a partir del 28 de octubre abre así un nuevo escenario de conflicto entre los médicos y el Ministerio de Sanidad, en plena tramitación de la reforma del Estatuto Marco y después de los paros desarrollados durante la primera mitad del año.