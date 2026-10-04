Eduard Estivill, especialista en medicina del sueño: “El peor turno de todos los trabajos es, normalmente, el que tienen las enfermeras”

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Para muchas enfermeras, dormir bien no depende únicamente de acostarse a una hora determinada. Los turnos nocturnos y rotativos obligan a trabajar cuando el organismo está preparado para descansar y a intentar recuperar el sueño durante el día. Esta alteración puede convertirse en un desafío constante para quienes encadenan jornadas con horarios diferentes. El doctor Eduard Estivill, experto en sueño, advierte precisamente sobre esta situación en Enfermeraplus y compara determinados calendarios laborales de enfermería con un jet lag permanente. El problema no reside solo en dormir menos, sino también en la dificultad para establecer un ritmo estable de descanso.

El trabajo nocturno introduce una contradicción entre las exigencias profesionales y los ritmos biológicos del organismo. Mientras una enfermera necesita mantenerse alerta, concentrada y preparada para tomar decisiones durante la noche, el cuerpo activa mecanismos relacionados con el descanso. Después del turno, además, comienza otra dificultad: dormir durante el día no siempre permite obtener una recuperación equivalente. Según el Colegio Oficial de Enfermería de Huesca, los turnos nocturnos pueden influir en el sueño, la atención, el bienestar emocional y la recuperación de los profesionales sanitarios. «Esta situación adquiere especial importancia porque la fatiga no solo afecta al bienestar de quienes trabajan, sino que también puede tener consecuencias sobre la seguridad durante la atención sanitaria», advierten las autoridades.

El sueño y descanso de las enfermeras y los ritmos circadianos

El organismo humano sigue ritmos circadianos de aproximadamente 24 horas que regulan procesos como el sueño, la temperatura corporal, la producción hormonal y el nivel de alerta. Durante la noche aumenta la producción de melatonina, desciende la temperatura corporal y disminuye progresivamente la activación.

Sin embargo, las enfermeras que trabajan de noche deben mantener precisamente entonces un elevado nivel de atención. El Colegio Oficial de Enfermería de Huesca explica que esta oposición entre las necesidades biológicas y las demandas laborales puede dificultar tanto el rendimiento durante el turno como la recuperación posterior.

Estivill señala, además, que los cambios continuos entre horarios pueden producir un efecto similar al jet lag. Una semana de noches, seguida de jornadas diferentes y días libres, puede impedir que el organismo consolide una rutina. A su vez, el profesional sostiene que intentar recuperar durante los descansos una vida completamente diurna puede añadir otra modificación al reloj biológico.

¿Qué efectos tienen los turnos nocturnos en el sueño y la salud?

Los datos recogidos por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) aportan información sobre las consecuencias cognitivas y emocionales del trabajo nocturno. Una investigación realizada en España con profesionales sanitarios de un servicio de urgencias observó, después de un turno de noche, cambios en la oxigenación de determinadas áreas cerebrales relacionadas con funciones ejecutivas.

«También se registró un peor rendimiento en pruebas de fluidez verbal y un aumento de la ansiedad frente a periodos de descanso», aseguran los investigadores.

La Biblioteca Nacional de Estados Unidos recoge investigaciones que relacionan los turnos nocturnos con fatiga, alteraciones del sueño y somnolencia, además de determinadas dificultades en capacidades cognitivas vinculadas con la atención sostenida y la velocidad de procesamiento de información.

Estos resultados ayudan a entender por qué la recuperación resulta tan importante. No se trata únicamente de acumular horas de sueño, sino de conseguir un descanso suficientemente reparador después de jornadas que obligan al organismo a funcionar en un horario contrario a su ciclo natural.

¿Cuál es la importancia de recuperarse entre turnos?

Desde John Wiley & Sons señalan que la recuperación entre jornadas desempeña un papel fundamental. «Cuando el descanso resulta insuficiente o la calidad del sueño disminuye, puede aumentar la fatiga acumulada y dificultarse la recuperación física y mental», sostienen.

El problema puede ser especialmente importante cuando los horarios cambian de forma frecuente. El organismo necesita adaptarse sucesivamente a distintas franjas de actividad y descanso, mientras las obligaciones familiares y sociales continúan durante el día. Esta combinación puede reducir todavía más las oportunidades disponibles para recuperarse.

Por ello, las medidas organizativas adquieren más importancia. Una planificación que evite cambios excesivamente bruscos, respete los periodos de recuperación y contemple estrategias para prevenir la fatiga puede contribuir a reducir las dificultades asociadas al trabajo nocturno.

¿Cómo cuidar el descanso durante el trabajo nocturno?

Entre las medidas estudiadas se encuentran también las pausas y las siestas durante los turnos nocturnos. Según la información recogida por el Colegio Oficial de Enfermería de Huesca, algunos trabajos han analizado su utilidad, aunque factores como la duración del descanso y el tiempo disponible para recuperar completamente el estado de alerta pueden condicionar sus resultados.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten, además, que el trabajo por turnos y las jornadas prolongadas pueden alterar el sueño y los ritmos circadianos, reducir el tiempo destinado a la familia y disminuir las oportunidades de recuperación. Estos factores pueden favorecer fatiga, estrés, cambios de humor y otros efectos sobre la salud.