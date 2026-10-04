A los 29 años corría maratones y ahora necesita oxígeno para respirar: «Pensaba que solo era estreñimiento, pero era cáncer intestinal»

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

A sus 29 años, Josh Vitner-Jackson era un joven saludable que recorría el mundo participando en maratones. Sin embargo, en 2020, fue diagnosticado de cáncer intestinal que, con el tiempo, se extendió a sus pulmones. Desde entonces, necesita un tanque de oxígeno.

Antes de conocer su enfermedad, Josh había participado en varias maratones, como una ultramaratón de 219 kilómetros a través del desierto de Jordania. Su trayectoria profesional tampoco podía ser más prometedora. Era un profesional de los negocios con una carrera consolidada, hasta el punto de trasladarse a Estados Unidos, primero a Los Ángeles y posteriormente a Texas.

La historia de Josh Vitner-Jackson, un joven diagnosticado con cáncer intestinal

Josh llevaba una vida saludable y no había tenido problemas importantes de salud. El único síntoma que recuerda se produjo en mayo de 2020, cuando sufrió un episodio de estreñimiento. Incluso acudió al médico en dos ocasiones, pero simplemente le recomendaron comer más verduras. «Pensé: sólo tengo 29 años y estoy en forma, es solo estreñimiento. Pero creo que también había un elemento de miedo, de no querer pensar en esa posibilidad», reconoció Josh al Daily Mail.

Sin embargo, los periodos entre una deposición y otra eran cada vez más largos, y llegó a estar una semana completa sin ir al baño. Ante la preocupación por lo que estaba ocurriendo, Josh volvió a acudir al médico. Le hicieron una radiografía y le recomendaron tomar laxantes. Pero su estado empeoró rápidamente. «Me desperté sintiéndome fatal. Pasé toda la noche despierto con un dolor terrible y persistente y el vientre extremadamente hinchado».

Al día siguiente, cuando volvió a la oficina, los médicos le dijeron que había algo sospechoso en la radiografía. Después de someterse a nuevas pruebas, descubrieron un tumor del tamaño aproximado de una pelota de golf situado en el lado izquierdo del colon. «Me dijeron que tenía que ir al Hospital South Austin en las próximas 24 horas porque el tumor podía perforarse en cualquier momento, lo que probablemente me mataría», explica. Poco después, tuvo que someterse a una intervención quirúrgica de emergencia para extirpar el tumor y parte del tejido que lo rodeaba.

La recuperación tampoco fue sencilla, ya que las restricciones provocadas por la pandemia de Covid-19 le impidieron recibir visitas de sus amigos ni de sus familiares. «Amigos y vecinos me dejaban comida en la puerta y me recogían para llevarme a mis citas médicas, pero aparte de eso, no veía a nadie. Podía pasar dos semanas prácticamente sin contacto humano». Luego, recibió 12 ciclos de quimioterapia y permaneció ingresado durante más de un año.

Las pruebas realizadas en 2021 no detectaron indicios del tumor, por lo que parecía que el tratamiento había dado resultado. Sin embargo, en 2022 los médicos descubrieron que el cáncer había reaparecido y que, además, se había extendido a sus pulmones.

Fue entonces cuando le comunicaron que padecía un cáncer de colon en estadio cuatro y que la enfermedad ya era incurable. «En la práctica, te lo quedas hasta que te vas», explica al recordar el momento en que recibió la noticia. La situación siguió empeorando durante los años posteriores. Sólo en 2025 pasó más de 50 noches en el hospital y, después de sufrir una grave infección pulmonar, tuvo que someterse a una operación de corazón de urgencia.

Incidencia del cáncer en España

«En España, el cáncer es también una de las principales causas de morbi-mortalidad. El número de cánceres diagnosticados en España en el año 2026 se estima que alcanzará los 301.884 casos según los cálculos de

REDECAN, lo que supone un ligero incremento con respecto al año 2025», detalla la Sociedad Española de Oncología Médica.

En el caso de los hombres, REDECAN calcula que durante 2026 se diagnosticarán 168.764 nuevos casos de cáncer en España, excluyendo los tumores cutáneos no melanoma. El cáncer de próstata será el tumor más frecuente, con una estimación de 34.833 nuevos casos. Le siguen el cáncer de pulmón, con 23.079 diagnósticos, y el de vejiga urinaria, con 19.496. También se prevén 17.798 casos de cáncer de colon y 8.679 de recto, mientras que los tumores de riñón, sin incluir la pelvis renal, alcanzarían los 6.263 casos.

Entre los demás tumores digestivos, se estiman 5.306 casos de cáncer de hígado, 5.258 de páncreas, 4.409 de estómago, 1.861 de esófago y 1.246 de vesícula biliar. Por su parte, los cánceres de la cavidad oral y la faringe alcanzarían los 5.270 casos, mientras que el cáncer de laringe sumaría otros 2.803 diagnósticos.

En cuanto a otros tipos de cáncer, REDECAN calcula 4.009 casos de melanoma de piel, 2.512 tumores de encéfalo y sistema nervioso y 1.738 de tiroides. En los tumores hematológicos, se estiman 1.052 casos de linfoma de Hodgkin, 6.902 de linfomas no hodgkinianos, 1.874 de mieloma y 3.827 de leucemias. El cáncer de testículo, por su parte, alcanzaría los 1.705 nuevos casos.

Los cánceres más frecuentemente diagnosticados en mujeres en España en 2026 serán los de mama (38.318) y los de colon y recto (17.655). Mientras, los cánceres más frecuentemente diagnosticados en hombres en España en 2026, al igual que en 2025, serán los de próstata (34.833), colon y recto (26.477), pulmón (23.079) y vejiga urinaria (19.496).