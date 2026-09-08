El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que obligará a las empresas a traducir los contratos al idioma de origen de los inmigrantes. Así lo ha expresado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa.

La también ministra de Trabajo ha anunciado la transposición de una directiva europea. Esto es, la aprobación de una ley en España de una norma cuyas bases se han fijado previamente en las instituciones comunitarias. En este caso se trata de la directiva relativa a las «condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea».

Entre las medidas que ha anunciado Yolanda Díaz está la regulación del «trabajo de las personas migrantes». La titular de Trabajo ha aclarado que la exposición de las condiciones se «haga con carácter exhaustivo» y con «todas las traducciones que sean precisas» para que puedan entenderlo los trabajadores extranjeros. Es decir, que las empresas tendrá que contratar traductores

La norma de transparencia en los contratos, según la fundadora de Sumar, obligará a incluir también las «condiciones de repatriación en caso de que estas fueran necesarias».

La normativa, según indica la dirigente, también impondrá a las empresas la obligación de dar a conocer la «fórmula matemática», si la usaran, con la que se deciden los salarios, así como los ascensos o despidos. «Hoy la disputa por el poder está en la gobernanza algorítmica», ha detallado la ministra.

«Todas las personas trabajadoras tienen derecho a conocer la retribución global, pero ahora tienen que desglosar el salario neto y los complementos por objetivo y otras cuestiones», ha añadido la dirigente de extrema izquierda en la rueda de prensa desde La Moncloa.

Según ha detallado Díaz, a partir de ahora, en los contratos «tienen que constar las razones que motivan esa diferencia retributiva». «Esto tiene que hacerlo con los elementos sustanciales del contrato», ha añadido.

Además, ha asegurado que «no puede ser modificado nada sin el conocimiento de la persona trabajadora». «En esa formalidad tienen que constar las medidas de conciliación y corresponsabilidad», ha apuntado, para añadir: «Tienen que constar todas las circunstancias que son claves del tiempo de trabajo».