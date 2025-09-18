Sánchez acude con la rival socialista de Mazón al acto de aeropuertos en Alicante pero no le invita a él

El presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, ha acudido al acto de presentación del plan de inversiones en los aeropuertos españoles 2027-2031, celebrado en el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, con la rival socialista de Mazón para presidir la Generalitat, Diana Morant. Esta última, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSOE valenciano. Sánchez, como han confirmado fuentes próximas al propio Mazón, no ha cursado invitación al presidente de la Generalitat Valenciana para ese mismo acto. Las atribuciones ministeriales de Diana Morant, no incluyen los aeropuertos, por lo que su presencia y la no invitación a Mazón se ha entendidocomo un intento de promocionar y dar a conocer a Diana Morant, cuya figura que no cala entre el electorado.

Diana Morant no había asistido, esta misma semana, a un acto en Elche presidido por la Reina Sofía en el que sí colaboraba el Ministerio que la mencionada Morant dirige. A ese acto, sí acudieron el alcalde de Elche, Pablo Ruz, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Susana Camarero.

Otro gesto de los que definen la situación, se ha producido este mismo miércoles, cuando el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, se han ido de la sala justo cuando Mazón iba a iniciar su discurso en la Noche de la Economía Valenciana.

En círculos políticos, que Carlos Mazón no haya sido invitado por Sánchez a este acto se ha interpretado como un intento de que Diana Morant tuviera una visibilidad de la que carece. Diana Morant ni siquiera es alicantina ni ilicitana. Pero sí, de momento, la candidata que el PSOE de Pedro Sánchez presentará para presidir la Generalitat.

Por lo que respecta a Carlos Mazón, se trata del dirigente que con más fuerza ha reivindicado en los últimos años una segunda pista para ese aeropuerto, que el citado plan presentado este jueves no contempla pese a que el proyecto incluye una inversión de 1.000 millones de euros en la infraestructura.

La presencia de responsables populares en el citado acto se ha ceñido al alcalde de Elche, Pablo Ruz, acompañado de dos de sus ediles y de su jefe de Gabinete, y a un concejal de Alicante. El alcalde de esta última ciudad, el también popular Luis Barcala, ha excusado su asistencia.

Al margen de Maurici Lucena, presidente de AENA, y de Diana Morant, a Sánchez, le han acompañado, también, el ministro Óscar Puente, el Secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la también socialista Pilar Bernabé, entre otros.

Gesto significativo ha sido el de la partida del propio Sánchez tras el acto. Ha salido hablando con Pilar Bernabé. Ella es su voz y sus ojos en territorio valenciano y con quien se nota que simpatiza. Unos metros por detrás de ambos, hasta que los ha alcanzado, iba Diana Morant.