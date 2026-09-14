No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en muchos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El jueves 10 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 484 de Valle Salvaje. Así pues, han tenido la oportunidad de ver cómo Manuela no tiene reparos a la hora de aprovechar la ocasión que se le ha presentado para manipular a su padre. Y todo con la firme intención de conseguir su objetivo, que no es otro que renunciar a ese amor. ¿Lo logrará, después de todo lo que ha ocurrido recientemente?

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente y espectacular historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ser testigos de cómo, dadas las circunstancias, Victoria y Mercedes se ven en la obligación de despedirse amargamente de Dámaso. Algo que, desde luego, no estaba en sus planes, y mucho menos a corto plazo. Ahora bien, ¿este es realmente el final? ¿Estaríamos ante un nuevo y sorprendente giro de guion de esta historia que ya está marcando un gran punto de inflexión en la vida de sus espectadores?

¿Qué sucede en el capítulo 485 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 14 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la ocasión de ser testigos de cómo don Hernando ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para lanzar una advertencia a Enriqueta. ¿En qué consiste, exactamente? No va a permitir que Rafael ceda la Casa Grande. ¡Es algo que tiene muy claro!

Todo ello mientras don Hernando no tiene reparos a la hora de confesar toda la verdad sobre el beso entre Alejo y Manuela, dejando a esta profundamente descolocada y sin palabras. ¡No esperaba que fuese a contarlo! En cuanto a Enriqueta, da el importantísimo paso de señalar a Mercedes y Victoria ante el capitán Escobedo, que acorrala a la duquesa hasta hacerla dudar. ¿Estará a punto de confesar todo? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.