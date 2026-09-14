La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha ganado a pulso convertirse en una de las ficciones diarias que más está dando que hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en muchos aspectos. Esta semana, en la serie La Promesa, vamos a poder ver cómo Leocadia acepta ser la madrina de Curro, mientras que Jacobo pide perdón a Martina y Adriano sin llegar a desvelar su propuesta. Además, Ciro miente a Julieta, mientras que Pía evita que Carlo pegue a Samuel. Esto es lo que ocurrirá en La Promesa desde el lunes 14 de septiembre (capítulo 905) al viernes 18 de septiembre (capítulo 909).

Lunes 14 de septiembre en ‘La Promesa’ (Capítulo 905)

Curro cede al no escoger a Pía como madrina. Ella le hace saber que llevarle al altar supondría una provocación ante los nobles. Eso sí, luego confiesa a Ricardo que le hubiera encantado. Cristóbal oficializa el regreso de las cocineras ante el servicio y Julio pide perdón públicamente. Julieta espera a la gente del refugio para las clases, pero nadie se presenta. Lorenzo y Ciro se ríen de la iniciativa, pero celebran que esto mantendrá distraídos a Manuel y a Julieta. Martina abre su corazón ante Jacobo, haciéndole saber que, forzando las cosas, no van a ser felices. Curro pide a Leocadia que sea su madrina.

Martes 15 de septiembre en La Promesa (Capítulo 906)

Leocadia acepta llevar a Curro al altar. Poco a poco, la señora de Figueroa se va acercando a su sueño de ser duquesa, puesto que ya se imagina a ella y a Máximo en el altar. Pía descubre que Curro ha pedido a Leocadia que sea la madrina y no le parece bien. Julieta averigua por qué nadie acudió a clase, y es que a los alumnos les impone ir al palacio. Adriano previene a Jacobo y le hace saber que, si sigue con esa actitud, todos van a saber que sucede algo. Jacobo recapacita y reúne a Martina y a Adriano para hacerles partícipes de la decisión que ha tomado. Lorenzo y Ciro cobran los primeros beneficios de las licencias. Samuel y María Fernández confiesan su amor imposible, pero tienen claro que deben conformarse con la amistad.

Miércoles 16 de septiembre en La Promesa (Capítulo 907)

Jacobo pide perdón a Martina y Adriano sin llegar a desvelar su propuesta, puesto que se ven interrumpidos por Curro. Carlo aparece de un momento a otro, confesando que había llevado a Janita a ver a su madre. Algo que hace que María explote: ¡No se la puede llevar! Curro y Ángela rechazan el menú de Leocadia y piden a las cocineras algo sorprendente. Leocadia insiste en que Máximo sea el padrino de la boda porque cree que está intentando hacer las cosas bien. Ángela empieza a tener dudas y le pide a Alonso que le hable de su padre. Pía confiesa a Ricardo que no está dispuesta a permitir que Leocadia sea la madrina, y solamente le queda una opción para salirse con la suya.

Jueves 17 de septiembre en La Promesa (Capítulo 908)

Ciro miente a Julieta diciéndole que compró el reloj a plazos, mientras que Lorenzo convence a Ciro de provocar una gran bronca por las clases del refugio. Y todo con la firme intención de distraer la atención de sus negocios ilegales. Es más, le ordena cambiar el escondite del dinero. Pía se siente culpable por dejar que Leocadia lleve a Curro al altar, pero no se atreve a pedirle ser su madrina. Petra pide a Tomasa hablar, pero ella se niega y confiesa que manipula a las cocineras para destruir su reputación. Carlo, dolido, agarra a Samuel de la sotana con la intención de pegarle.

Viernes 18 de septiembre en La Promesa (Capítulo 909)

Pía evita que Carlo pegue a Samuel. En cuanto al lacayo, reconoce que no está enfadado con María, sino consigo mismo. Ante la amenaza de Martina, Jacobo lanza una contraoferta totalmente inesperada que deja completamente sin palabras a la muchacha. Máximo continúa acercándose a Ángela y le regala una joya familiar para que la lleve el día de la boda, y lo hace porque es su hija. Ciro acude a las clases por petición de Manuel, mientras que las cocineras reciben el visto bueno de Lope al menú. Leocadia dice a Máximo que está cerca de convencer a Ángela, pero, finalmente, él cancela el trato, puesto que no la necesita.