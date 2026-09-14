Carlos Cuerpo reparte 1,41 millones en publicidad a medios digitales y castiga a OKDIARIO con 0 euros

El Ministerio de Economía, gestionado primero por Nadia Calviño y desde diciembre de 2023 por Carlos Cuerpo, ha castigado a OKDIARIO con cero euros de publicidad institucional, sumándose así al resto de ministerios y al Gobierno en su conjunto, que ha obviado a este diario en el reparto publicitario pese a ser uno de los diarios digitales más leídos de España. En los últimos cinco años, Calviño y Cuerpo han repartido 1,41 millones de euros en publicidad a los medios digitales y a OKDIARIO le han correspondido cero euros.

Este diario ya publicó que el Gobierno otorgó cero euros de publicidad en 2025 a este diario en publicidad institucional. Estos datos fueron hechos públicos por el Gobierno por primera vez en el informe sobre publicidad de 2025 -anteriormente no especificaba por medios de comunicación-.

Pero una consulta al Portal de Transparencia sobre el destino de la publicidad institucional del Ministerio de Economía y otros ministerios en los últimos cinco años ha confirmado que el castigo a OKDIARIO es mayor por parte del Gobierno del PSOE y Sumar.

Según la respuesta de Economía, el departamento de Calviño no realizó ninguna campaña de publicidad en 2021, año posterior a la pandemia del coronavirus.

En 2022, Economía dedicó 4,2 millones de euros a publicidad para la difusión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el plan puesto en marcha por el Gobierno para gestionar los fondos europeos recibidos de Bruselas para impulsar la economía del continente.

Economía gastó ese dinero en dos oleadas. La primera, del 16 de septiembre al 30 de octubre, se llevó 2,66 millones de euros en total y 425.559 euros en particular para los medios digitales. Todos los medios incluidos entre los diez más leídos de España recibieron fondos de esa campaña, salvo OKDIARIO. Incluidos El Diario y The Huffington Post, dos diarios de izquierdas con menos audiencia que OKDIARIO, que recibieron 4.356 y 7.622 euros respectivamente.

La segunda oleada se desarrolló entre el 1 y el 15 de diciembre, con 245.146 euros de presupuesto para los medios digitales. En esta ocasión recibió fondos la Cadena SER —también la COPE y Onda Cero— que ya había recibido 114.000 euros del presupuesto para las radios.

En 2023, último de Calviño en el Ministerio de Economía antes de ir a presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI), realizó una campaña, de nuevo para la visualización del Plan de Recuperación, entre el 13 de marzo y el 2 de abril.

Los fondos destinados fueron dos millones de euros en total, y 294.747 euros para los medios digitales. De nuevo, castigo total a OKDIARIO con cero euros.

En 2024, el departamento dirigido ya por Carlos Cuerpo realizó dos campañas y gastó 3,38 millones de euros en total. La primera fue para la visualización del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, entre el 13 de octubre y el 7 de noviembre, a la que destinó 1,88 millones en total.

Para los medios digitales fueron 337.161 euros. De nuevo, cero euros para este periódico y, de nuevo, fondos para eldiario.es pese a tener menos lectores que OKDIARIO: recibió 1.373 euros.

La segunda campaña de ese año fue La deuda pública y el bicentenario del Tesoro Público, entre el 4 y el 14 de diciembre. Los fondos destinados fueron 1,49 millones y 366.874 euros para los medios digitales. Esta vez eldiario.es también tuvo premio: 4.713 euros, por cero euros OKDIARIO.

Finalmente, en 2025, el departamento de Cuerpo hizo una campaña de publicidad para difundir el Plan de Recuperación, al que destinó 1,9 millones de euros en total y 533.728 euros para los medios digitales.

Hubo fondos para medios económicos, las webs de radios y televisiones, para redes sociales… y para eldiario.es, que recibió 8.539 euros. En esta ocasión también recibió un pellizco Vozpópuli, otro diario digital con menos audiencia que OKDIARIO.