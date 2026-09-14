‘Una nueva vida’: la serie turca deja un impactante final y así han sido las reacciones de los espectadores

Ha sido una larga travesía. Pero, como toda buena historia que se precie, esta también ha tenido que tener su final. Una nueva vida aterrizó en España en el 2024 y, desde entonces, los espectadores de Antena 3 han tenido la oportunidad de conocer la historia de Seyran y Ferit. Un romance que ha vivido bastantes idas y venidas y que ha tenido a la audiencia pegada a la pantalla cada domingo. Sin embargo, la pasada noche del 13 de septiembre, la cadena líder de Atresmedia emitió el gran capítulo final.

La nostalgia ha acompañado al último capítulo de Una nueva vida desde el primer minuto hasta el último. Y es que también hemos podido ver un salto temporal de 20 años. De esta manera, los fans han tenido la oportunidad de conocer qué ha sido de los personajes durante este tiempo. Una información que siempre despierta la curiosidad de todo espectador. Así pues, se ha visto cómo Duru, la hija de Seyran y Ferit, ha regresado a casa. Una vuelta donde hemos podido ver cómo la joven hace un recorrido por el hogar, recordando momentos que han marcado su vida.

‘Una nueva vida’ concluye su paso por Antena 3

Uno de los cambios ha sido que la mansión ya no es solo el hogar de Seyran y Ferit. Los protagonistas han convertido su casa en un centro cultural abierto al público. Los Korhan han seguido caminos diferentes, pero siempre les unirá todo lo vivido. Numerosos momentos que les han marcado y les han llevado a ser quienes son.

Así pues, lejos de quedar aquí, se ha podido ver que Seyran y Ferit han seguido con su romance. Por ello, junto al resto de protagonistas de la serie, se han despedido del público desde el jardín de la casa. Una última entrega que no ha dejado indiferente y por la que los espectadores han reaccionado en redes sociales.

Reacciones al final de ‘Una nueva vida’

Debido al final de Una nueva vida, nos hemos puesto manos a la obra para conocer las reacciones de los fans. Y es que, en la plataforma de X (anteriormente conocida como Twitter), han sido claros con el desenlace. Pues, parece ser que este detalle de dar un salto temporal de 20 en la trama ha gustado mucho.

«Qué gran final!! Bravo, ha sido muy bonito, muy emocionante y muy espectacular. Siempre tendremos y llevaremos con nosotros a #SeyFer. ¡¡¡Hasta siempre, familia Korhan!!!», ha escrito un usuario. «Muy bonita la canción de cierre recorriendo toda la casa y, además, Tesco, gracias al vídeo, comprueba que, a pesar de ser adoptado, tiene una familia y todos le quieren» o «Así era Ferit y cómo ha cambiado con el tiempo. Todo gracias a Seyran. ¡¡Qué recuerdos y qué momentazos hemos visto y vivido!!», comentan otros.