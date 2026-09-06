No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado domingo 30 de agosto, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida. De esta manera, fueron testigos de cómo los Korhan hacen todo lo que está en sus manos para buscar a las niñas de Seyran y Suna. Y todo porque están convencidos de que los hermanos Tarik y Saffet Ihsanli se las han llevado. Tarik no tarda en negar su implicación en el posible secuestro.

Lejos de que todo quede ahí, los fieles seguidores de esta sorprendente serie turca que podemos disfrutar cada domingo en Antena 3 han tenido la ocasión de ver cómo toda la familia está profundamente desesperada con la búsqueda. Aunque el fiscal también les ayuda, Suna no aguanta la espera y toma la decisión de actuar por su cuenta. Ferit está convencido de que Tarik es culpable, por lo que se lo lleva para torturarle con la intención de descubrir dónde están su hija y su sobrina. Finalmente, Tarik logra escapar y encierra a Ferit en una sala repleta de productos congelados para acabar con él. La hija de Suna logra escapar y, gracias a sus descripciones sobre la casa donde estaba secuestrada, identifican que se trata de la de Tarik. ¡Por fin podrán rescatar a Duru!

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 6 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ser testigos de cómo Halis se tiene que operar, por lo que Ferit no duda un solo segundo en acompañar a su abuelo durante la intervención quirúrgica. Hattuç, por su parte, no puede evitar sentir una enorme preocupación por si le pasa algo.

Todo ello mientras Orhan siente miedo de perder a su padre. Tesko no tiene reparos a la hora de escaparse del colegio y, de un momento a otro, aparece en la mansión. Seyran está muy enfadada con el pequeño, hasta que descubre que se escapó para no tener que hacer una tarea sobre su árbol genealógico.

De esta forma, Tesko reconoce que realmente no conoce el pasado de su familia, por lo que Seyran le ofrece grabar un vídeo sobre la vida de todos ellos. Durante la grabación, Ferit decide llamarles para darles una gran noticia que va a cambiar su día a día para siempre. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, después de la emisión de El Secreto, en Antena 3.