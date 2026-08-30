Avance de ‘Una nueva vida’ hoy, 30 de agosto: Ferit tortura a Tarik para encontrar a las niñas

Una nueva vida sigue siendo la gran apuesta de Antena 3 para la noche de los domingos, aunque las tramas están comenzando a llegar a su final y pronto tendremos una nueva serie en la cadena de Atresmedia. En Happy FM ya te hemos comenzado a hablar de El secreto, la nueva ficción turca que llegará próximamente para cubrir el hueco de Una nueva vida y de la que pronto te podremos dar fecha de estreno y detalles sobre su reparto, aunque todo apunta a que será durante el mes de septiembre cuando comencemos a verla. Si todo sigue igual, Antena 3 comenzará a emitir algunos capítulos de la nueva serie en la misma noche que Una nueva vida, para así no tener que perdernos ninguna de las dos series. Pero ahora nos centramos en lo que ocurrirá este domingo en el capítulo que se emite a partir de las 22:00 h.

¿Qué pasó en el anterior capítulo?

En el anterior capítulo, Ferit y Seyran tomaron la firme decisión de adoptar a una niña, aunque antes visitaron a su madre biológica para descubrir el motivo del abandono. Fue entonces cuando el matrimonio llegó hasta un barrio muy pobre, donde conocieron a Tesko, un niño que se parecía mucho a Ferit y que controlaba todo lo que sucedía en su zona. Al descubrir que el pequeño no tenía familia y cuidaba de su abuela tras perder a sus padres, decidieron adoptarlo. Por si fuera poco, recibieron una noticia maravillosa: Seyran estaba embarazada.

Años después, los cuatro formaban ya una preciosa familia, y Suna también había tenido una hija junto a Abidin. Sin embargo, la felicidad se torció cuando las niñas fueron raptadas durante una fiesta en la mansión de los Korhan.

¿Qué pasará en el capitulo de ‘Una nueva vida de hoy’, 30 de agosto de 2026?

El capítulo de hoy retoma la angustiosa búsqueda de las pequeñas: los Korhan sospechan que los hermanos Tarik y Saffet Ihsanli se han llevado a las niñas de Seyran y Suna. Tarik, sin embargo, niega tener ninguna implicación en el secuestro. Toda la familia se vuelca desesperada en la búsqueda, con la ayuda incluso del fiscal, aunque Suna, incapaz de soportar la espera, decide tomar cartas en el asunto por su cuenta.

Tarik encierra a Ferit y Duru consigue escapar

Convencido de que Tarik es el culpable, Ferit se lo lleva para torturarlo con la intención de que confiese dónde están su hija y su sobrina. Sin embargo, Tarik logra escapar y encierra a Ferit en una sala llena de productos congelados con la intención de acabar con él. En paralelo, la hija de Suna consigue escapar de su cautiverio y, gracias a sus descripciones sobre la casa donde estaba secuestrada, la familia logra identificar que se trata efectivamente de la vivienda de Tarik, lo que les permite rescatar también a Duru.

No te pierdas los nuevos capítulos de Una nueva vida cada domingo, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3. La serie es una de las grandes apuestas de Atresmedia por las series turcas.