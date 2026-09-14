Claudia Tacoronte Aguilera, una estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio académico en México, ha sido asesinada en la localidad mexicana de Cuautla, situada en el estado de Morelos (centro). La Fiscalía investiga el crimen como un feminicidio. La joven estaba de Erasmus estudiando Ciencias de la Educación.

La primera en confirmar la triste noticia ha sido la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, que ha asegurado que autoridades estatales han establecido contacto con el Consulado de España en México para brindar apoyo y acompañamiento a la familia de la joven y ha garantizado que las autoridades contribuirán «al esclarecimiento de los hechos».

«Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, las autoridades competentes trabajan de manera coordinada en el caso. La Fiscalía General del Estado inició la investigación y activó los protocolos correspondientes; será esa institución la encargada de determinar las circunstancias de lo ocurrido y, en su caso, las responsabilidades conforme avance la indagatoria», ha defendido González Saravia.

Estudiaba en la Universidad de Granada

La joven española se encontraba en el país como parte de un intercambio académico entre la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Precisamente, la institución mexicana ha emitido un comunicado lamentando lo ocurrido: «Tenemos una profunda indignación, lamentablemente, fue víctima de un feminicidio ocurrido en la Casa de la Cultura de Cuautla».

«La Universidad Autónoma del Estado de Morelos expresa sus más sinceras condolencias a su familia, a sus amigos, a sus compañeras y compañeros, a la Universidad de Granada, institución de la que procede, así como al Gobierno y a la sociedad española. Activamos los protocolos y mecanismos correspondientes para mantener abiertos los canales de comunicación y atención con la familia», ha señalado el centro universitario.

Además, la UAEM ha reclamado a la Fiscalía General de Morelos y a las autoridades competentes «una investigación inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género para garantizar justicia y evitar la impunidad», antes de hacer un llamamiento a «actuar con responsabilidad y sensibilidad» a la hora de abordar el caso e informar sobre lo sucedido.

Se investiga como un feminicidio

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, ha informado que los hechos ocurrieron el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México: «La Fiscalía General del estado intervino desde el primer momento en el levantamiento del cuerpo con protocolo de feminicidio, que esa es una de las indicaciones que se han dado para cualquier muerte violenta de una mujer».

«El día de ayer encontramos esta noticia tan lamentable de una chica española, que ya tenemos conocimiento de que es de esta nacionalidad», dijo a medios locales el fiscal estatal, sin ofrecer más detalles de las circunstancias de lo ocurrido. El fiscal agregó que inmediatamente se estableció contacto con el Consulado de España en México como parte del protocolo de atención y para facilitar la comunicación con los familiares de la víctima.

La Universidad de Granada se pronuncia

Por su parte, la Universidad de Granada se ha puesto ya en contacto con la veintena de estudiantes Erasmus que están cursando sus estudios en México tras confirmarse el asesinato de la joven. En un comunicado, la Universidad ha expresado su «más firme repulsa y absoluta condena» y se ha puesto a disposición de las autoridades consulares de España en México y de la familia de la joven «para prestar todo el apoyo necesario en estos momentos».

La comunidad universitaria de la UGR traslada igualmente sus «más sentidas condolencias, solidaridad y afecto a la familia, personas allegadas, compañeros y compañeras de Claudia en estos momentos de tan profundo dolor» y reitera la «necesidad imperativa de erradicar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres» como «institución pública comprometida con la transferencia de conocimiento, la defensa de los derechos humanos y la construcción de un pensamiento crítico».

La Universidad de Granada ha convocado un minuto de silencio en memoria de Claudia este lunes, 14 de septiembre, a las 11:00 horas en la puerta de todos los centros de trabajo de la UGR.