Óscar Puente bate récords: Cercanías Madrid acumula ya más incidencias en 2026 que durante todo el año pasado

La red de Cercanías de Madrid ha superado ya, a falta de cuatro meses para que concluya el ejercicio, todas las averías registradas durante el conjunto de 2025. El servicio, que depende del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente, acumula 1.537 incidencias en lo que va de 2026, 16 más que las 1.521 contabilizadas a lo largo de todo el año pasado, que a su vez había marcado el récord histórico de la red.

Los datos, manejados por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, sitúan la media en algo más de seis incidencias diarias. El registro confirma una progresión sostenida desde el final de la pandemia: 375 incidencias en 2022, 710 en 2023, 1.014 en 2024 y 1.521 en 2025. Respecto a 2019, cuando se contabilizaron 448, el incremento ha sido del 239%.

El desglose por líneas del último ejercicio cerrado ha situado a la C-4 como la más castigada, con 323 incidencias, seguida de la C-5 con 217, la C-3 con 214, la C-8 con 205, la C-2 con 192 y la C-7 con 178. En 2026 se han mantenido en cabeza la C-4 y la C-8, según los datos remitidos por la Consejería. Las averías en instalaciones y en material móvil han concentrado la mayor parte de los registros.

El consejero Jorge Rodrigo ha reclamado al ministro garantías de que el servicio «funcione» y ha recordado que las incidencias de este año ya han rebasado las del anterior cuando «todavía quedan muchos meses para terminar el año 2026». Rodrigo ha exigido además inversiones en infraestructura, ampliación de kilómetros de vía y accesibilidad en todas las estaciones, algo que, ha afeado, no se está produciendo. El Gobierno regional ha elevado por encima de 3.000 las incidencias acumuladas desde que Puente asumió la cartera de Transportes.

El Ministerio ha rechazado ese diagnóstico y sostiene que, con sus propios datos, las incidencias habrían descendido en torno a un 10%. Puente ha defendido en distintas comparecencias que el ferrocarril atraviesa «el mejor momento de su historia» y ha presidido esta semana la presentación de los nuevos trenes de gran capacidad que se han estrenado en la C-7, con un 20% más de plazas y a la espera de las 79 unidades comprometidas.

Mientras tanto, el plan de modernización de la C-5 anunciado en marzo, dotado con 1.350 millones de euros y con horizonte en 2031, apenas ha ejecutado 43 millones, un 3,2% de lo prometido. La línea, que conecta Móstoles, Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada y Humanes, transporta a más de 72 millones de viajeros al año y concentra el 29% de los desplazamientos del núcleo madrileño.