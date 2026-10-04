Cielos cubiertos en toda la provincia, con chubascos localmente fuertes y alguna tormenta durante la madrugada, especialmente en la mitad occidental. Por la tarde, no se descartan lluvias dispersas. Las temperaturas se mantienen estables y el viento será flojo, variable en el interior y del este en la costa. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo cubierto con riesgo de lluvias

El cielo se despereza con tintes grises en Bilbao y a medida que avanza la jornada, la probabilidad de lluvias se convierte en una realidad latente. Este 26 de octubre, las primeras horas traen consigo un ambiente cargado, donde las temperaturas oscilarán entre los 17 y 21 grados, mientras el viento, casi imperceptible, acaricia suavemente la ciudad. Con la salida del sol a las 08:12, la luz ilumina tímidamente el horizonte, pero la atmósfera amenaza con dejar caer un buen chaparrón en cualquier momento, especialmente en las horas centrales del día.

A la tarde, la situación no mejora, ya que la lluvia parece decidir instalarse en Bilbao, ofreciendo un espectáculo de gotas que bailan sobre las aceras. La temperatura máxima alcanzará los 26 grados, aunque la sensación térmica podría ser un poco más elevada, haciendo que el ambiente se sienta más cálido a medida que las nubes se agrupan cargadas de humedad. La puesta de sol, programada para las 19:47, es un recordatorio de que la luz del día se escapa, dejando tras de sí un cielo que, en su penumbra, todavía guarda el eco de un día inestable y melancólico.

Humedad y lluvia intensa todo el día en Baracaldo

En Baracaldo, este amanecer trae consigo un aire denso y húmedo, anticipando un día que promete ser complicado. Las nubes grises se agrupan en el cielo, mientras el viento comienza a hacer su presencia, provocando un ambiente de inestabilidad que se siente en cada rincón.

A lo largo de la mañana, la lluvia se manifestará con intensidad, alcanzando probabilidades del 100% hasta el mediodía. La tarde no mejorará; se espera un descenso notable en las temperaturas y una sensación térmica que podría rozar los 16 grados. Las ráfagas de viento, que podrían superar los 30 km/h, añadirán un matiz salvaje a la jornada. Es mejor no olvidar el paraguas y prepararse para un día muy variable.

Guecho: cubierto y húmedo todo el día

Amanece en Guecho con un cielo completamente cubierto y una probabilidad de lluvia del 100% que nos acompaña desde la madrugada y se mantendrá hasta el mediodía. La temperatura mínima se sitúa en 17°C y la sensación térmica puede llegar a sentirse más fresca, aumentando gradualmente a 18°C a media mañana. La humedad relativa está en niveles altos, alcanzando hasta el 100%, lo que hará que el ambiente se sienta pesado.

Con el paso de las horas, la lluvia persistirá a lo largo de la tarde-noche, con una probabilidad de 90%. La temperatura máxima ascenderá a 24°C, aunque la sensación térmica podría llegar hasta ese mismo valor. A pesar de la falta de viento, el ambiente húmedo dominará la jornada, que contará con cerca de 11 horas de luz, ya que el sol saldrá a las 08:13 y se pondrá a las 19:47.

Santurce: cielos nubosos con posible lluvia

El tiempo en Santurce se presenta como un día templado, con cielos algo nubosos y una probabilidad de lluvia que podría manifestarse, especialmente en la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16°C y una máxima de 25°C, con vientos suaves que no alcanzarán gran velocidad.

Es un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que el ambiente se mantendrá tranquilo durante la jornada. Un paseo por el vecindario o simplemente relajarse en un parque puede ser una buena manera de aprovechar el día.

Cielo nublado y lluvias persistentes en Basauri

La jornada comienza con un cielo mayormente nublado y una sensación de frescor que invita a abrigarse un poco. Las temperaturas estarán entre 16 y 27 grados y aunque no se siente viento, la probabilidad de lluvia es alta, por lo que es prudente llevar paraguas.

A medida que avanza el día, el cielo seguirá cubierto y las lluvias serán persistentes en la tarde-noche, con mínimas de 16 grados. Se recomienda optar por ropa impermeable y disfrutar de una buena taza de café caliente mientras se observa la danza de las gotas.