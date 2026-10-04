Hoy, el cielo nuboso promete chubascos ocasionales y alguna tormenta en el sistema Ibérico, extendiéndose de manera dispersa por el resto de la provincia, particularmente por la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento soplará flojo del este, con momentos moderados en el valle del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: nubes y chubascos al caer la tarde

El cielo se despereza lento esta jornada en Zaragoza, donde las nubes dictan la melodía del tiempo. A primera hora, un ambiente fresco con temperaturas rondando los 17 grados acompaña el despertar. Aunque no se espera lluvia al inicio del día, la posibilidad de chubascos a lo largo de la tarde incrementa, creando un halo de expectativa. Con el sol asomando a las 08:03, la luz natural se adueñará de la ciudad hasta casi las 19:40, brindando un espléndido telón de fondo para el día.

Ya por la tarde, la situación se tornará más inestable. La temperatura podrá alcanzar hasta los 25 grados, pero la sensación térmica podría ser un poco más alta. Aunque la brisa suave soplará desde el sureste, manteniéndose en torno a los 10 km/h, es recomendable estar atentos, ya que el ambiente se volverá pesado con alta humedad. A medida que caiga la noche, el riesgo de lluvia se elevará, así que es conveniente tener a mano un paraguas si se planea salir.

Calatayud: niebla matutina y lluvias intensas

Una neblina densa envuelve Calatayud esta mañana, presagiando un día lleno de sorpresas meteorológicas. A medida que la luz del sol comienza a filtrarse, el cielo se presenta variado, una mezcla de grises y nubes inestables que auguran cambios bruscos en el tiempo.

A lo largo de la mañana, la probabilidad de lluvia alcanza el 100%, con temperaturas que oscilan entre los 14 y 23 grados. La tarde traerá consigo un descenso térmico y un incremento en la intensidad de las lluvias, que pueden ser intensas, acompañado de un viento del noreste que soplará a 5 km/h. Con un panorama tan variable, mejor será llevar paraguas y estar preparados para cambios repentinos.

Tarazona: cielo nublado y ambiente templado

Las condiciones meteorológicas en Tarazona se presentan estables, con un cielo mayormente nublado durante la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 23 grados y aunque hay posibilidades de lluvia, estas son leves y no interrumpirán las actividades cotidianas.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo por los parques locales o realizar actividades al aire libre, ya que la brisa suave y el ambiente templado invitan a salir y disfrutar del entorno. Aprovecha la oportunidad para relajarte y conectar con la naturaleza.