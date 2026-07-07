Puente aísla a Madrid: suspende 3 trenes directos de Cercanías entre la capital y varias ciudades durante todo el verano

El Ministerio de Transportes ha suprimido tres de los cuatro trenes CIVIS de la C-2 de Cercanías de Madrid que unían Guadalajara con Chamartín en hora punta, dejando un único servicio matinal a partir del 6 de julio. La medida, presentada como un simple «reajuste estival», también recorta frecuencias en las líneas C-7 y C-8, y deja sin alternativa directa a cientos de trabajadores que dependen de estos servicios para llegar a tiempo a Madrid.

De los cuatro CIVIS que salían de Guadalajara hacia Chamartín entre las 6:00 horas y las 8:00 horas, sólo se mantiene el de las 6:03 horas. Desaparecen precisamente los tres que cubrían la franja de mayor demanda, entre las 7:00 horas y las 8:00 horas, cuando más viajeros necesitan llegar a su puesto de trabajo. En la vuelta, el servicio también se reduce de dos trenes a uno. Las líneas C-7 y C-8, que comparten corredor y parte del servicio CIVIS, se ven igualmente afectadas por este recorte de oferta en las horas de mayor afluencia.

El aviso de Renfe se ha limitado a un breve mensaje en redes sociales: «A partir del 6 de julio, el servicio CIVIS contará con horarios adaptados al período estival. Consulta los horarios actualizados en nuestra app o web.» No han ofrecido detalles sobre el número de trenes eliminados ni sobre cuándo se recuperará el servicio completo.

El malestar entre los usuarios ha sido inmediato. En redes sociales, varios viajeros habituales de estas líneas han expresado su hartazgo: «Los usuarios no podemos más. Estaría bien pedir alguna explicación.» Entre las quejas más repetidas está la falta de antelación en el aviso, que llegó a través de WhatsApp el mismo día de su entrada en vigor, y la sensación de que el Corredor del Henares acumula recortes sin que llegue nunca la prometida mejora del servicio.

No es la primera vez que estas líneas sufren contratiempos. En febrero, un temporal de viento dañó el taller de Fuencarral, encargado del mantenimiento del material, y obligó a suspender por completo el servicio CIVIS durante semanas. Después, en abril y mayo, unas obras en Atocha volvieron a modificar recorridos y ampliar las esperas en la C-2, la C-7 y la C-8, dejando a los usuarios del Henares acostumbrados a los recortes de última hora.

Por ahora, Renfe no ha confirmado si el servicio CIVIS completo se restablecerá al finalizar el verano, ni ha dado explicaciones detalladas sobre los criterios seguidos para elegir qué trenes se suprimen. Se recomienda a los usuarios consultar los horarios actualizados en la app o la web de Renfe antes de viajar.