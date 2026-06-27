Cuando miles de españoles comienzan sus desplazamientos de verano, una nueva huelga en Renfe amenaza con alterar la movilidad en una de las redes de transporte más utilizadas del país.

La convocatoria organizada por el Sindicato Ferroviario (SF) para este lunes 29 de junio obligará a cancelar 320 trenes de Alta Velocidad, Media Distancia y Cercanías.

Mientras, el Ministerio de Transportes ha fijado unos servicios mínimos que garantizarán el 73% de las circulaciones de Alta Velocidad y Larga Distancia y el 65% de Media Distancia.

En el lado de los Cercanías, su operativa se reducirá a la mitad y tan solo se ofrecerá el 75% del servicio regular en horas punta (de 6.00 a 9.00 horas, de 13.30 a 16.00 horas y de 18.30 a 20.30 horas).

El Sindicato Ferroviario acusa al Gobierno y a la dirección de Renfe de incumplir los acuerdos alcanzados tras las movilizaciones de 2023 y de impulsar un progresivo desmantelamiento de Renfe Mercancías mediante la creación de una sociedad mixta con Medway, la filial ferroviaria del gigante logístico MSC.

Los sindicatos alertan de los riesgos

El sindicato sostiene que esta operación supone un paso más hacia la pérdida de actividad pública y pone en riesgo empleo, talleres y carga de trabajo.

Entre las principales denuncias también figura la externalización de trabajos que hasta ahora realizaban empleados de Renfe, como el mantenimiento de locomotoras de la serie 333.3, así como el cierre anunciado del Taller de Material Remolcado de Miranda de Ebro.

Los representantes de los trabajadores consideran que estas decisiones vulneran las garantías laborales pactadas durante las negociaciones mantenidas con el Ministerio de Transportes y denuncian una reducción progresiva de la actividad industrial de la empresa pública.

La huelga podría retrasar vacaciones

La elección de las fechas tampoco es casual. El Sindicato Ferroviario ha convocado dos jornadas de huelga de 24 horas, el 29 de junio y el 15 de julio, coincidiendo con el inicio y el punto álgido de la campaña estival para maximizar la presión sobre el Ejecutivo en uno de los momentos de mayor demanda ferroviaria del año.

El malestar sindical, además, trasciende el conflicto de Renfe Mercancías. Durante los últimos meses distintas organizaciones ferroviarias han denunciado falta de personal, externalizaciones, retrasos en las inversiones y problemas de seguridad en diferentes servicios ferroviarios.

Aunque en conflictos anteriores los sindicatos mayoritarios alcanzaron acuerdos con el Ministerio para desconvocar movilizaciones, el Sindicato Ferroviario mantiene que los compromisos adquiridos siguen sin cumplirse y advierte de que, si no cambia la estrategia de la empresa pública, las protestas podrían intensificarse durante el verano.

Renfe ha ofrecido a los viajeros afectados la posibilidad de cambiar gratuitamente sus billetes o viajar en otros trenes disponibles, aunque la jornada volverá a poner a prueba la capacidad de la operadora en plena operación salida de las vacaciones de verano.