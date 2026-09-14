Últimas noticias de la crisis de Ceuta y actualidad política en directo | Macron visitará España en septiembre
Sigue en directo la actualidad política hoy lunes 14 de septiembre con la comparecencia de Sánchez y la última hora de Ceuta
La actualidad política de este lunes 14 de septiembre sigue marcada por la crisis migratoria de Ceuta tras la invasión de 80.000 inmigrantes ilegales marroquíes de los cuales alrededor de 20.000 continúan en la ciudad autónoma. Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en la presentación de la ampliación del Plan Veo, en la sede del Ministerio de Sanidad, y se enfrentará a una nueva entrevista en TV, tras la amistosa de TVE, en este caso en La Sexta.
El Gobierno sigue en el centro de la polémica por la gestión de la invasión a Ceuta y este lunes tendremos una nueva muestra del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dirigido por el socialista José Félix Tezanos, que presumiblemente volverá a conceder una victoria para Pedro Sánchez de cara a las próximas elecciones generales.
La exclusiva de OKDIARIO con el vídeo de la segunda denunciante de Julio Iglesias, que revela que no relató ante la fiscal ningún abuso sexual contra ella, sumado a que ni la fiscal ni las abogadas de la denunciante preguntaron a «Laura» por los tocamientos y el «retorcimiento de los pezones» que sí relató a elDiario.es también marca la actualidad política que iremos siguiendo con detenimiento y precisión hoy en este directo.
Ayuso critica que el Gobierno haya intentado «deslucir» el GP de F1 porque «odia Madrid»
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha criticado este lunes que el Gobierno haya intentado «deslucir constantemente» el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebró durante este fin de semana en Ifema, solo porque «odia Madrid» y todo lo que le «venga bien» a la región y a España.
«El Gobierno no ha tenido el más mínimo interés en el Gran Premio de Fórmula 1, teniendo en cuenta, insisto, que es el de España. No entiendo para qué tenemos 22 ministerios y ninguno ni siquiera se ha molestado en acercarse», ha reprochado Ayuso.
Almeida acusa a Más Madrid de ser «lo peor del sanchismo»
José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha acusado este lunes a Más Madrid de mantener una adhesión «inquebrantable e incondicional» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha situado a la formación encabezada por Rita Maestre como «la peor expresión del sanchismo».
Situación límite en las urgencias de Ceuta
Los enviados especiales de OKDIARIO a Ceuta, Pedro Antolinos y Rafael Sánchez, informan desde la ciudad autónoma de una situación límite en las urgencias sanitarias. El Hospital de Ceuta ha atendido, en las últimas jornadas, alrededor de 300 pacientes al día y sufre la amenaza de brotes de sarna y tuberculosis.
Macron visitará España el 29 y 30 de septiembre
Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, realizará una visita de Estado a España los días 29 y 30 de septiembre, en «el marco de las relaciones de amistad y cooperación que mantienen ambos países y del trabajo que realizan para seguir reforzando la relación bilateral en todos los ámbitos».
Tal y como expresan desde Moncloa, los Reyes Felipe VI y Letizia ofrecerán una Cena de Gala en honor del presidente francés. Asimismo, Macron será recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el día 30 de septiembre a las 12:00 horas.
Óscar López califica de «salvajada» la suspensión de la Ley de Nietos
El ministro para la Transformación Digital y candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Óscar López, ha dicho que es una «salvajada» y un «atropello democrático» que el Tribunal Supremo de suspenda cautelarmente la denominada Ley de Nietos, que preveía dar la nacionalidad a los descendientes de los exiliados de los españoles.
En opinión del ministro de Sánchez, «hay jueces que son salvapatrias» y tienen como objetivo «derrocar al Gobierno», tal y como ha dicho en TVE.
Asesinada en México una estudiante española de 21 años
Claudia Tacoronte Aguilera, una estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio académico en México, ha sido asesinada en la localidad mexicana de Cuautla, situada en el estado de Morelos (centro). La Fiscalía investiga el crimen como un feminicidio. La joven estaba de Erasmus estudiando Ciencias de la Educación.
Toda la actualidad política en directo
Empezamos el día con noticias exclusivas sobre la declaración de la segunda denunciante de Julio Iglesias y sus contradicciones, a la espera de lo que pueda decir el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o de la publicación de los datos del CIS de Tezanos, con una presumible victoria de Sánchez y el PSOE.
Sánchez presenta la segunda fase del ‘Plan Veo’
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha comparecido este lunes en la sede del Ministerio de Sanidad para presentar la segunda fase del denominado Plan Veo, para financiar la compra de gafas y lentillas de menores de 16 años.
«Para descubrir el mundo, primero hay que verlo bien«, ha destacado Sánchez en un acto en el que ha estado acompañado de la ministra de Sanidad, Mónica García.