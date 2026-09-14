Últimas noticias de la crisis de Ceuta y actualidad política en directo | Macron visitará España en septiembre

La actualidad política de este lunes 14 de septiembre sigue marcada por la crisis migratoria de Ceuta tras la invasión de 80.000 inmigrantes ilegales marroquíes de los cuales alrededor de 20.000 continúan en la ciudad autónoma. Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en la presentación de la ampliación del Plan Veo, en la sede del Ministerio de Sanidad, y se enfrentará a una nueva entrevista en TV, tras la amistosa de TVE, en este caso en La Sexta.

El Gobierno sigue en el centro de la polémica por la gestión de la invasión a Ceuta y este lunes tendremos una nueva muestra del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dirigido por el socialista José Félix Tezanos, que presumiblemente volverá a conceder una victoria para Pedro Sánchez de cara a las próximas elecciones generales.

La exclusiva de OKDIARIO con el vídeo de la segunda denunciante de Julio Iglesias, que revela que no relató ante la fiscal ningún abuso sexual contra ella, sumado a que ni la fiscal ni las abogadas de la denunciante preguntaron a «Laura» por los tocamientos y el «retorcimiento de los pezones» que sí relató a elDiario.es también marca la actualidad política que iremos siguiendo con detenimiento y precisión hoy en este directo.