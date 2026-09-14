Los militares de Ceuta se hartan y anuncian una protesta por el aumento de las agresiones: «No nos dejan defendernos»

Los militares de Ceuta se han hartado de la situación que sufren y se movilizarán el próximo miércoles, 16 de septiembre, en protesta por el aumento de las agresiones. «No nos dejan defendernos», declaran a OKDIARIO desde el colectivo, denunciando que sólo se les permite llevar un fusil para cada cuatro, cinco o seis efectivos para el patrullaje en la ciudad autónoma frente a los más de 20.000 ilegales que permanecen en ella, cuando en el resto de España se les dota de uno de forma individual.

Los militares se sienten «impotentes» ante la limitación que sufren para garantizar la seguridad en las calles de Ceuta y también para defenderse ante los numerosos ataques que están sufriendo a manos de los ilegales, que cada vez actúan con más violencia. Como ha informado OKDIARIO, ya hay efectivos con fractura de peroné y multitud de traumatismos por las agresiones de los invasores que deambulan por la ciudad.

Los ilegales la emprenden a diario contra militares, policías y guardias civiles, atacándolos en grupo a pedradas y con agresiones directas. A continuación puede ver cómo quedó un vehículo militar apedreado por 40 ilegales en la madrugada del pasado 27 de agosto. Una emboscada que se saldó con cuatro militares heridos, quienes se vieron obligados a tener que llamar al 112 para pedir ayuda ante el ataque:

Y no es un caso aislado, después se han producido más. Los ataques son diarios.

Es legal

La movilización ha sido convocada por la Asociación de Tropa y Marinería (ATME), y llama a secundarla no sólo a los miembros de las Fuerzas Armadas desplegados en la ciudad, también a la sociedad civil, así como a los policías y guardias civiles. Es una concentración histórica, la primera de militares que se realizará en Ceuta en la historia del Ejército.

La concentración tendrá lugar en la Plaza de los Reyes, a las 20.00 horas. «Por la defensa de la carrera profesional de los militares!», lleva por lema. «Ceuta con sus militares. ¡Es ahora o nunca!», señala la convocatoria, emplazando a una movilización masiva, ya que «un apoyo masivo puede marcar la diferencia».

«La situación en Ceuta es insostenible y nuestros militares no aguantan más apedreamientos, intentos de apuñalamiento, patadas y puñetazos. Hay compañeros con piernas rotas, luxaciones de codo, además de ser emboscados y que nos pongan trampas en los acantilados para matarnos», declara a OKDIARIO Marco Antonio Gómez, presidente de la asociación, subrayando que sus compañeros no pueden seguir más tiempo así.

Además, señala que «mentalmente también están agotados y han tenido que enviar a sus familias a la península porque no aguantan más».

ATME reclama a los militares que que salgan a la calle, sin miedo, porque la movilización es legal, ya que se hace en reivindicación de sus mejoras laborales. «Esto es legal, nuestros abogados lo han dicho por activa y por pasiva», transmite Gómez al colectivo, recordando que esta asociación lleva más de ocho años saliendo a las calles de Madrid con concentraciones. La última fue el pasado mes de junio, donde más de un centenar de efectivos se concentraron ante el Congreso contra «el mísero sueldo de los soldados: 1.326 euros».

Ni agentes de la autoridad

Desde el colectivo denuncian que ni siquiera se les ha reconocido la condición de agentes de la autoridad en Ceuta, lo que implica que sólo puedan limitarse retener a ilegales frente a actuaciones delictivas, pero no detener. Tampoco dan crédito a que «pese a la gravedad de la situación» que están viviendo sigan sin el reconocimiento de la profesión de riesgo.

«Basta ya. Los militares estamos totalmente desbordados, necesitamos refuerzos urgentes y órdenes contundentes y claras para poder realizar el trabajo que se nos han encomendado sin que estemos expuestos y maniatados frente a las agresiones», declaran indignados a OKDIARIO desde el colectivo.