Las expertas en limpieza lo avalan: para que tu casa huela siempre bien «mezcla 200 ml de agua, 200 de alcohol de limpieza y 100 de suavizante»

Mantener un aroma agradable en casa durante horas no requiere necesariamente recurrir a ambientadores específicos. Rocío Verdugo compartió hace unos meses una sencilla mezcla casera que utiliza en su vivienda para perfumar distintas superficies textiles y conseguir que desprendan un olor agradable. Para prepararla, sólo hacen falta tres ingredientes: agua, alcohol de limpieza y suavizante.

La elaboración es muy sencilla. Primero hay que mezclar 200 mililitros de agua con otros 200 mililitros de alcohol de limpieza. Rocío asegura que su preferido es el de Mercadona, aunque se puede utilizar cualquier otro Después se añaden 100 mililitros del suavizante elegido. «Si quieres que cada vez que entre alguien a tu casa te diga que qué bien huele, que qué has echado, tienes que hacer esta mezcla», explica.

El truco definitivo para conseguir una casa con olor a limpio

Más allá del aroma, la creadora también destaca una de las propiedades del alcohol de limpieza. Según explica, la mezcla «aparte de dejar buen olor, gracias al alcohol de limpieza desinfecta y se seca mucho antes». Teniendo esto en cuenta, puede resultar especialmente útil para aplicar sobre distintos tejidos y superficies textiles del hogar. El resultado final puede variar considerablemente dependiendo del suavizante que se utilice. Rocío deja esta elección en manos de cada persona, ya que «sobre gustos no hay nada escrito».

En este caso, lo ideal es escoger un suavizante que tenga un aroma fresco, limpio y ligeramente floral, pero que no sea demasiado intenso. Los aromas de algodón, jabón suave o flores blancas suelen funcionar especialmente bien porque dejan una sensación de limpieza sin resultar pesados. La mezcla se puede utilizar sobre diferentes textiles del hogar, como sofás y sillones de tela, cortinas, cojines, alfombras, mantas, colchas, tapicerías de sillas o cabeceros tapizados. Antes de aplicarla, conviene probarla en una zona poco visible para comprobar que no altera el color ni el tejido.

Como sucede con otros trucos de limpieza, la clave está en utilizar este remedio casero con moderación. Puede ser un buena opción para refrescar los textiles entre lavados y mantener durante más tiempo esa agradable sensación de limpieza en casa. En ningún caso sustituye una limpieza a fondo, pero sí puede contribuir a que los tejidos desprendan un aroma agradable y el hogar resulte más acogedor.

Un último consejo: antes de utilizar el ambientador, agita bien la botella para mezclar todos los ingredientes. El suavizante suele quedarse en el fondo del recipiente, por lo que es importante remover bien la mezcla antes de cada aplicación.

Cómo mantener las sábanas frescas y limpias

Para las sábanas blancas, se puede utilizar el detergente habitual acompañado de media taza de bicarbonato de sodio, un chorrito de vinagre blanco y unas perlas aromáticas. Si las indicaciones de la prenda lo permiten, un programa a 60 °C con prelavado puede ayudar a conseguir una limpieza más profunda y a conservar mejor la luminosidad del blanco.

En cuanto a los textiles oscuros, lo recomendable es darles la vuelta antes de introducirlos en la lavadora para proteger los colores y minimizar el desgaste. En este caso, se puede añadir el detergente habitual junto con una cucharada de sal, perlas aromáticas y una pequeña cantidad de vinagre blanco. Además, conviene elegir un programa de agua fría para preservar los colores y cuidar las fibras durante el lavado.

Es importante asegurarse de que las sábanas estén completamente secas antes de guardarlas, ya que cualquier resto de humedad puede favorecer la aparición de malos olores e incluso moho. Siempre que sea posible, lo ideal es tenderlas al aire libre, donde la ventilación facilite el secado. Además, la exposición al sol ayuda a mantener los tejidos frescos y con una agradable sensación de limpieza.

A la hora de guardarlas, lo más recomendable es hacerlo en un espacio fresco, seco y con una buena ventilación. Para protegerlas del polvo y evitar que acumulen humedad, pueden guardarse en bolsas de tela o en cestas, lo que además ayudará a que se mantengan en mejores condiciones durante más tiempo.

Según explica el microbiólogo de la Universidad de Nueva York Philip Tierno, la acumulación de fluidos y células muertas sobre la ropa de cama comienza a ser relevante entre una y dos semanas. Por este motivo, recomienda cambiar las sábanas una vez por semana. Una frecuencia similar recogen los autores de un estudio publicado en la revista Journal of Allergy and Clinical Immunology, después de analizar miles de hogares estadounidenses y detectar que más del 90% presentaban al menos tres alérgenos en sus dormitorios.

Con estos hábitos, la ropa de cama se conservará durante más tiempo y el dormitorio ofrecerá una mayor sensación de limpieza y frescor.