Cuál es el significado del proverbio latín: «Dulce bellum inexpertis»

Muchas de las frases que se repiten hoy tienen su origen en un proverbio en latín. Carpe diem, memento mori o tempus fugit se han colado en tatuajes, remeras y redes sociales. Otras se mantienen en un segundo plano pese a encerrar una idea igual de poderosa. Es el caso de dulce bellum inexpertis, una expresión que suele aparecer cuando la actualidad se tiñe de conflictos.

Su recorrido es largo. Arranca en la Grecia del siglo V antes de Cristo, atraviesa el Renacimiento y llega hasta los debates actuales sobre la paz en Europa. Por el camino, sirvió de lema a pensadores, escritores y políticos que la han usado para advertir de un error que se repite generación tras generación.

¿Qué significa el proverbio en latín «Dulce bellum inexpertis»?

La traducción literal es «la guerra es dulce para quienes no la han vivido». La idea que encierra, dicha con otras palabras, es sencilla: el entusiasmo por la guerra suele venir de quienes nunca la han sufrido de cerca y la observan desde una posición segura.

Y es que no hay muchas vueltas que darle al respecto, porque, como muchos sabemos, la percepción de una situación violenta cambia por completo cuando se experimenta en primera persona.

Por otro lado, aunque se cita en latín, la frase es más antigua. Procede de un fragmento del poeta griego Píndaro (siglos VI y V antes de Cristo), recogido como fragmento 110 de su obra. El verso completo añade un contraste que la versión latina deja fuera: la guerra es dulce para los inexpertos, pero quien la conoce tiembla en su corazón cuando la ve acercarse.

Esa segunda mitad es la que da sentido al conjunto. No se trata solo de que el inexperto ignore el horror, sino de que la experiencia transforma por completo la relación con el conflicto.

Quien ha visto de cerca sus consecuencias ya no lo contempla como una aventura o una gesta, sino como una amenaza. Por eso el proverbio se ha leído a menudo como una advertencia contra la ligereza.

Erasmo de Róterdam y el proverbio latino que se convirtió en un alegato por la paz

El salto a la fama llegó de la mano de Erasmo de Róterdam. El humanista incluyó la frase en sus Adagios, una recopilación comentada de proverbios clásicos.

En la edición de 1508 apenas le dedicaba cinco líneas, pero en 1515, con Europa desangrada por las guerras de Italia, Francia y Borgoña, la convirtió en un extenso ensayo contra la guerra que alcanzaría su forma definitiva en 1536.

Según recoge el blog de historia En son de luz, el texto contrapone todo lo que florece en tiempos de paz (cultivos, ganado, construcciones, comercio, justicia y educación) con la destrucción que trae la guerra, a la que describe como una ciénaga de males. Erasmo lo resume en una frase: «La paz es la madre y la nodriza de todos los bienes».

Y desde luego, el humanista no se quedó en la denuncia. En sus escritos defendió el arbitraje para resolver disputas, la diplomacia entre reinos y limitar el poder de los monarcas para declarar guerras.

Además, en 1517 publicó Querella de la paz, una obra pensada para las negociaciones de paz entre Maximiliano I, Carlos I, Francisco I y Enrique VIII, con la que insistía en las mismas ideas.

¿Por qué la guerra parece más fácil desde lejos?

El proverbio apunta a algo que va más allá del campo de batalla. La distancia simplifica. Desde fuera, un conflicto puede reducirse a mapas, cifras y estrategias, mientras que para quien lo sufre significa pérdidas concretas, miedo y rutinas rotas. Esa diferencia de mirada explica por qué el entusiasmo bélico suele ser mayor lejos del frente que entre quienes lo han conocido.

Inclusive, la misma lógica se aplica a situaciones mucho más cotidianas. Una discusión familiar, una ruptura o un enfrentamiento en el trabajo parecen fáciles de resolver cuando se observan desde fuera.

Opinar sobre lo que otros deberían hacer resulta sencillo; atravesarlo, bastante menos. En ese sentido, la frase funciona también como una invitación a la prudencia antes de juzgar conflictos ajenos.

Y si nos vamos a cuestiones de ocio más que obvias, no es lo mismo disfrutar de películas, documentales o videojuegos basados en guerras reales que haber estado allí.

Lo que la experiencia nos enseña y la distancia casi siempre nos oculta

Cinco siglos después, las ideas de Erasmo siguen presentes en Europa. Su nombre bautiza el programa de intercambio universitario más conocido del continente, y en 2012, cuando la Unión Europea recibió el Premio Nobel de la Paz.

En esta misma línea, algunos autores recordaron su defensa de la cooperación entre naciones como un antecedente lejano de aquel proyecto, basado en la reconciliación tras dos guerras mundiales.

Sin embargo, el propio Erasmo acabó desencantado. Los pactos de paz por los que había escrito se rompieron poco después de firmarse y, en 1523, dejó una de sus frases más amargas: «Para la paz, lo que hay que escribir es su epitafio». La escribió solo seis años después de publicar su Querella de la paz, cuando Europa ya había vuelto a las armas.