Jesulín de Ubrique vuelve al ruedo y capea la tormenta con Belén Esteban cambiando la puerta de atrás por la puerta grande: «Quería que se le viera»

Las entrevistas de Belén Esteban han vuelto a levantar ampollas en la familia Janeiro. La de San Blas regresó a Telecinco dispuesta a contar su versión de la historia y, desde entonces, las reacciones no han dejado de sucederse. Primero fue Juls Janeiro quien aseguró que sus padres, Jesulín de Ubrique y María José Campanario, no estaban nada contentos con las palabras de Belén y que se planteaban interponer una «demanda como un castillo». Después llegó el comunicado de la pareja, justo antes de la segunda entrevista, en el que advertían de posibles acciones legales y pedían prudencia ante las informaciones que no estuvieran contrastadas. Ahora, Jesulín ha dado un paso que, aunque no supone todavía una respuesta pública, sí ha llamado especialmente la atención.

Belén Esteban ha hablado en sus entrevistas sobre su relación con Jesulín, los años que vivió junto al torero y, sobre todo, sobre las circunstancias que rodearon a su hija mayor, Andrea Janeiro. La colaboradora ha ofrecido su versión de unos hechos que durante años han permanecido en un segundo plano y que ahora han vuelto a ocupar titulares. Frente a sus palabras, la familia Janeiro-Campanario ya ha dejado clara su posición a través del comunicado difundido antes de la segunda entrevista.

Una de las declaraciones que más repercusión tuvieron fue la relativa a una Nochevieja en Ambiciones. En su primera entrevista en ¡De Viernes!, Belén Esteban relató que, mientras María José Campanario y Jesulín preparaban la celebración y vestían a Juls Janeiro para la ocasión, Andrea habría llevado un simple chándal. Un episodio contado desde la perspectiva de la madre de Andrea y que ha provocado numerosas reacciones.

Desde entonces, Jesulín de Ubrique ha optado por no sentarse en un plató para responder a las declaraciones de Belén. Sin embargo, su última aparición pública ha hecho que muchos se pregunten si el torero está dispuesto a cambiar de estrategia. El programa Fiesta se ha hecho eco de su regreso a los ruedos y, sobre todo, de un detalle que no ha pasado desapercibido. Jesulín, que habitualmente evita a la prensa y suele abandonar los lugares por la puerta de atrás, en esta ocasión habría hecho todo lo contrario. Según uno de los colaboradores del programa, el torero habría querido que las cámaras captaran su salida y que los periodistas tuvieran la oportunidad de preguntarle por la polémica. «Lo que ha hecho dice mucho. Él quería que se le viera, quería que la prensa le preguntase, quería que le viéramos», explicaba Iván Reboso.

El movimiento resulta llamativo después de varias semanas en las que el nombre de Jesulín ha estado en el centro de la conversación sin que él haya dado su versión públicamente. Mientras Belén Esteban ha hablado en televisión y Juls Janeiro ha defendido a sus padres, el torero se ha mantenido al margen y ha dejado que el comunicado de sus abogados marcara la posición de la familia.

Ahora, su regreso a los ruedos y, especialmente, la manera en la que habría permitido que la prensa se acercase, alimentan una incógnita que cada vez cobra más fuerza: ¿está Jesulín de Ubrique preparando el momento de contar su versión de los hechos?