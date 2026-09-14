Detenidos tres inmigrantes que entraron en Ceuta por okupar tres viviendas en la ciudad

La Policía Nacional ha detenido en Ceuta a tres inmigrantes que entraron con la invasión acusados de los delitos de allanamiento de morada. Los tres arrestados habían okupado ilegalmente tres viviendas en la ciudad autónoma y se negaban a abandonarlas.

Los tres inmigrantes entraron en Ceuta durante la invasión del pasado mes de julio y hacía semanas que habían okupado tres viviendas de la misma zona de la ciudad.

Los detenidos no opusieron resistencia a su arresto en el momento de la intervención policial y serán puestos a disposición de la autoridad judicial acusados de delitos de allanamiento de morada.

Otro detenido por acoso sexual

En las últimas horas, otro inmigrante de nacionalidad marroquí, fue detenido por un presunto delito de acoso sexual sobre una mujer a la que abordó en plena calle, lo que obligó a intervenir a la pareja de la víctima.

Los hechos se produjeron alrededor de la medianoche en la calle Independencia, en pleno centro de la ciudad, cuando la mujer se dirigía a una celebración con su pareja, que caminaba unos metros más atrás junto a unos amigos.

Desalojo urgente de un campamento

Este lunes también se ha conocido que el Gobierno de Ceuta ha solicitado a la Delegación del Gobierno el desalojo urgente del asentamiento de inmigrantes instalado en la playa de Benítez, junto al muro perimetral de la planta desalinizadora.

El Gobierno ceutí considera que el campamento de inmigrantes junto a la desalinizadora supone un riesgo para la seguridad y el funcionamiento de una infraestructura considerada esencial para el abastecimiento de agua potable de la ciudad.

La petición, formulada por la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, llega tras constatar el aumento de migrantes en el entorno inmediato de la instalación. Este fin de semana las chabolas en la zona habían crecido hasta superar el centenar de infraviviendas.