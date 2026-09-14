Detenido un invasor en Ceuta que intentó robar a un anciano al que pidió dinero

La delincuencia en las calles de Ceuta vuelve a desmontar el relato oficial del Gobierno de Pedro Sánchez. La Policía Nacional ha detenido a un inmigrante ilegal, llegado a la ciudad durante la invasión marroquí de hace más de un mes, tras intentar asaltar y amenazar a un hombre mayor. El arrojo de un vigilante de seguridad, que persiguió y redujo al asaltante, ha sido clave para culminar el arresto. Un suceso violento y real que choca frontalmente con las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su empeño en calificar el aumento de la criminalidad como una mera «inseguridad subjetiva».

Los hechos que han desencadenado esta detención se remontan a la jornada de ayer en las inmediaciones de las naves del Tarajal. El ahora detenido abordó en plena calle a un anciano para exigirle dinero. Ante la lógica negativa de la víctima, que le explicó que no llevaba nada encima, el invasor se envalentonó y comenzó a amenazar al anciano.

La tensión y el acoso llegaron a tal extremo que la persona mayor, incapaz de soportar la situación, empezó a gritar pidiendo auxilio. La rápida reacción de las personas que se encontraban en la zona, que no dudaron en echarse encima para proteger a la víctima, obligó al delincuente a emprender la huida a la carrera, aunque logró ser plenamente identificado de forma visual por los testigos.

La persecución clave de un vigilante de seguridad

La impunidad del agresor, sin embargo, ha durado apenas 24 horas. Esta misma mañana, un vigilante de seguridad que presenció el intento de robo el día anterior reconoció al invasor agresor mientras se encontraba por las inmediaciones de la cafetería Puerta Europa.

El trabajador actuó con total determinación y se lanzó a reducir al individuo a la espera de los agentes. En medio de un forcejeo, el inmigrante ilegal logró escaparse temporalmente y huyó en dirección al aparcamiento situado en la zona alta de la frontera del Tarajal, desatando una breve persecución en el recinto.

Finalmente, la fuga fue frustrada gracias a la colaboración entre cuerpos de seguridad. Una patrulla de la Guardia Civil que circulaba por casualidad por la zona logró interceptar al inmigrante ilegal fugitivo y retenerlo hasta la inminente llegada de los efectivos de la Policía Nacional.

El detenido ha sido trasladado en un vehículo policial a las dependencias de la Jefatura Superior de Ceuta. Allí, a la imputación por el intento de robo con intimidación se le sumará ahora el delito de resistencia a la autoridad. Este violento episodio evidencia que la tensión generada por los inmigrantes ilegales es una realidad que sufren a diario los ceutíes, contradiciendo el empeño del Gobierno de Pedro Sánchez en minimizar la invasión bajo el paraguas de la «inseguridad subjetiva».