Marlaska insulta a los ceutíes al asegurar que sufren una «inseguridad subjetiva»

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha vuelto este martes a hablar en Ceuta y, una vez más, lo ha hecho de forma que muchos habitantes de la ciudad han interpretado como un desprecio. Según él, la preocupación del Gobierno por la seguridad en Ceuta es «máxima». Al mismo tiempo, ha alabado el «talante» de la población ceutí, su entereza y su empatía ante la llegada masiva de marroquíes por el espigón del Tarajal.

Pero lo que más ha molestado es la fórmula que ha empleado para describir el malestar de los ceutíes: «inseguridad subjetiva». Marlaska ha insistido en su rueda de prensa en que entiende «ese sentimiento de inseguridad subjetiva por lo vivido» y que el objetivo prioritario es «revertir esa sensación». O sea, según el ministro, el problema no es tanto la realidad de lo que ocurre en las calles como la percepción que tiene la gente.

Para respaldar su tesis, ha recordado que las cifras objetivas de criminalidad en Ceuta habían bajado de forma notable y que, antes del 30 de julio, se situaban siete puntos por debajo de la media nacional. Olvida Marlaska el fuerte repunte de la delincuencia y tampoco aclara que, antes del 30 de julio, solo el último balance apuntaba a un descenso; los anteriores no mostraban esa tendencia a la baja.

Esta mañana, Marlaska ha sido recibido en Ceuta por los invasores marroquíes entre aplausos, mientras los ceutíes le han abucheado entre gritos de «¡cobarde!», «¡traidor!» y «¡vendepatrias!».

Triaje de inmigrantes

Por otra parte, Marlaska, ha destacado la «complejidad» que supone el proceso de triaje de los migrantes que accedieron ilegalmente a la ciudad los pasados 30 y 31 de julio y ha detallado que se ha completado el de 1.120 personas. Una cifra que parece escasa teniendo en cuenta que se calcula que hay 20.000 inmigrantes en las calles de Ceuta.

El triaje, según Marlaska, «es un proceso muy complejo que implica un reconocimiento sanitario, identificación, ver si son vulnerables, víctimas de trata y también si piden asilo, todo ello es una exigencia de la UE, además de que da garantías a ellos y también a nosotros», ha dicho.