El mundo al revés en Ceuta: los invasores marroquíes aplauden a Marlaska y los ceutíes le abuchean

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha trasladado por tercera vez a Ceuta tras la invasión del pasado 30 de julio. Allí ha sido recibido por los invasores marroquíes entre aplausos, mientras los ceutíes le han abucheado entre gritos de «¡cobarde!».

Marlaska ha aterrizado este martes en el helipuerto de la ciudad autónoma y se ha trasladado hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), ubicado en el polígono del Tarajal. A su paso por la zona, decenas de marroquíes le han aplaudido. Una imagen que contrasta con el recibimiento que le han hecho los ceutíes en la sede de la delegación del Gobierno, entre gritos de «¡traidor!», «¡vendepatrias!» y «¡cobarde!».

El titular de Interior ha visitado la zona en la que se está produciendo la filiación de los inmigrantes ilegales antes de comparecer desde la Delegación del Gobierno.

Desde que 80.000 inmigrantes ilegales asaltaran la frontera son varios los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez que han visitado Ceuta y el recibimiento ha sido prácticamente igual. El pasado 16 de agosto, la titular de Sanidad, Mónica García, se encontró con abucheos y gritos de «¡dimisión!» por parte de los vecinos, así como de los médicos, que han venido denunciando un importante colapso sanitario.

Lo mismo ocurrió con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. «Sois los causantes de tantas muertes en el Estrecho por vuestra política migratoria», le llegó a decir una mujer. El titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, también recibió el reproche de los vecinos a su llegada a un acto institucional con motivo del Día de Ceuta.

Investigación de la invasión de Ceuta

La última visita de Marlaska se produce sólo un día después de que se diera a conocer que la Audiencia Nacional investigará la invasión como un ataque a «la integridad y la independencia» de España, al tratarse de delitos que «comprometen la paz o independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con los de homicidios imprudentes, así como de organización criminal».

La juez sostiene que «nos hallamos ante una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España, que está garantizada en el artículo 2 de la Constitución, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país, a los que se han unido flujos migratorios irregulares que han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta».

En el auto de admisión de competencia, que cuenta con un informe de la Fiscalía favorable a investigar estos hechos, la instructora analiza el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) sobre el desarrollo de los acontecimientos, en el que se pone de manifiesto que no se trató de actuaciones de naturaleza accidental, ocasional o espontánea, sino que fue un proceso en el que la finalidad migratoria operaba sólo como cobertura formal.

La magistrada María Tardón indica que en la fase previa a la entrada masiva del 30 de julio se desarrolló una situación sostenida y creciente en las entradas a Ceuta, al tiempo que destaca la singular importancia de las redes sociales para la propagación multitudinaria del llamamiento.

«La confluencia de estos factores fueron detectados por la unidad policial que ha elaborado el informe de los hechos que aquí se contemplan, el Cenif, que ya el día 29/07/2026 emitió una primera alerta de riesgo de entrada masiva para su difusión a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla a través del Centro Nacional de Coordinación de Puestos Fronterizos de la CGEF (Cefront), en la que se hacía constar la previsión de un riesgo Extremo para un escenario de entradas a nado más salto a la valla de forma coordinada», detalla la juez.