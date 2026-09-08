Un policía se rompe la mano en una persecución en coche a un marroquí en Ceuta que iba a prostituir a dos menores

Un agente de la Policía Nacional ha resultado herido con fractura ósea y quemaduras por fricción con el asfalto tras protagonizar una violenta persecución en Ceuta contra un vehículo que se dio a la fuga con dos menores inmigrantes en su interior.

Los hechos, ocurridos según ha podido saber OKDIARIO a las 16:30 horas en la Avenida de Lisboa, han terminado con la detención del conductor, que carecía de carnet de conducir, y con la apertura de una investigación por una presunta trama de explotación sexual de las menores.

Según ha podido saber OKDIARIO, todo ha comenzado cuando una patrulla policial ha dado el alto a un vehículo que, lejos de detenerse, ha emprendido una huida temeraria por las calles de la ciudad autónoma. El conductor ha embestido en varias ocasiones al coche patrulla con el objetivo de sacarlo de la calzada, según han confirmado fuentes locales.

Durante la persecución, el fugitivo ha invadido el carril contrario y ha llegado a subirse a las aceras, poniendo en riesgo a los viandantes. Los agentes han comprobado que el vehículo ha triplicado la velocidad máxima permitida en vía urbana en su intento de escapar del control policial.

Finalmente, los efectivos han logrado dar alcance al automóvil y proceder a la detención de su ocupante. Sin embargo, lo que en un primer momento parecía el desenlace del operativo se ha convertido en un nuevo episodio de violencia: el conductor, con un comportamiento de furia que rayaba la locura, ha tratado de arrebatarle el arma reglamentaria a uno de los agentes.

En el forcejeo, el policía ha sufrido una fractura ósea en la mano y quemaduras de segundo grado por el roce contra el pavimento. El agente ha tenido que ser trasladado a un centro sanitario, donde ha recibido atención médica por las lesiones descritas.

Explotación de menores

Las pesquisas posteriores han revelado que el conductor circulaba sin permiso de conducción y que el vehículo carecía tanto de seguro obligatorio como de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor. En el interior del coche viajaban dos menores, inmigrantes, cuya situación ha alertado de inmediato a los investigadores.

Fuentes cercanas al caso han señalado que las indagaciones apuntan a que las menores habían sido acicaladas, arregladas y preparadas con esmero, con fines de explotación sexual. La Policía Nacional ha abierto diligencias para esclarecer el origen de esta presunta red y determinar el papel exacto del detenido en los hechos.

El caso se suma a otros expedientes similares abiertos en la ciudad autónoma en los últimos meses, en los que las fuerzas de seguridad han detectado indicios de redes que utilizan a menores llegados de manera irregular para su explotación.

Antecedentes

Este nuevo episodio de violencia contra un agente no es un hecho aislado. OKDIARIO ya ha documentado en las últimas semanas cómo los policías desplegados en Ceuta han sufrido agresiones constantes por parte de personas llegadas en la última entrada masiva a la ciudad, según ha denunciado el sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional.

La portavoz de este sindicato, Laura García, ha explicado a este periódico que «prácticamente todas las unidades desplegadas denuncian que la situación que están viviendo es terrible y que los ilegales cada vez son más agresivos con ellos». Al principio les imponía el uniforme, que es sagrado en el régimen alauí pero eso ha cambiado con el paso de las semanas.

Los agentes han sufrido en los últimos meses desde fracturas de dedos hasta patadas, arañazos y pedradas durante los servicios de control en la ciudad autónoma.

Los juzgados de Ceuta han decretado el ingreso en prisión de varios inmigrantes por delitos de atentado a agentes de la autoridad, además de otros procedimientos abiertos por agresiones sexuales, lesiones agravadas y allanamiento de morada.

El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha calificado en varias ocasiones la situación migratoria de la ciudad como «absolutamente inasumible, insostenible e inaceptable».

Desde Jupol han insistido en que los refuerzos policiales enviados a la frontera «siguen siendo escasos» pese a los sucesivos episodios de violencia contra los agentes, y han reclamado al Ministerio del Interior medidas más contundentes para proteger a los efectivos desplegados sobre el terreno.

El nuevo agente herido permanece de baja mientras se recupera de sus lesiones, y el conductor detenido ha pasado a disposición judicial, donde deberá responder tanto por su conducción temeraria como por el intento de arrebatar el arma al policía. Pero lo verdaderamente inquietante de este episodio no es la persecución en sí, sino lo que iba escondido en el asiento trasero: dos menores cuyo destino, de confirmarse las sospechas de los investigadores, revela que detrás del volante no solo huía un hombre sin papeles, sino, quizá, toda una red dispuesta a comerciar con la infancia más vulnerable.