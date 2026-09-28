Los vecinos del Polígono Sur claman contra la mezquita: «La integración con ellos es como una muralla»

La polémica por la construcción de una mezquita en el Polígono Sur de Sevilla vuelve a poner el foco en uno de los barrios más castigados de la capital hispalense. En un vídeo difundido por Vox, un vecino que asegura llevar cuatro décadas residiendo en la zona, Carmelo, expresa su preocupación por el impacto que puede tener el proyecto sobre la convivencia entre los residentes.

«Mi opinión es que esto es algo grave y no al momento, sino a la larga», explica Carmelo ante la cámara. El vecino sitúa precisamente la convivencia en el centro de sus preocupaciones y sostiene que el problema no se limitaría a la construcción de un nuevo edificio religioso, sino a las consecuencias que podría tener sobre el propio barrio con el paso del tiempo.

Durante la conversación, el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Javier Cortés, sostiene que el proyecto forma parte de un proceso de «islamización» de determinados barrios. Carmelo, por su parte, pone el acento en las dificultades de integración. «Ellos se creen que son los verdaderos, los escogidos, los ungidos y los demás somos todos unos impíos», afirma el vecino, antes de concluir que «la integración con ellos es una muralla».

«Llevamos aquí 40 años y no tenemos pisos»

El testimonio también introduce otro de los elementos que alimentan el malestar expresado por este residente: el acceso a la vivienda y a las ayudas sociales.

Carmelo asegura que existen vecinos que llevan décadas viviendo en el Polígono Sur y continúan teniendo problemas para acceder a una vivienda en condiciones. En contraste, sostiene que algunas personas recién llegadas al barrio consiguen alojamiento y asistencia con mayor rapidez. «Nosotros, que llevamos aquí 40 años, no tenemos pisos, están de patadas y ellos a los tres días ya lo tienen todo; estamos pasándolo mal», afirma.

Cortés recoge esa denuncia y asegura que, desde su perspectiva, los vecinos españoles con dificultades económicas están quedando «en segunda línea» frente a quienes llegan de otros países. El dirigente de Vox vincula esta cuestión con las ayudas sociales y con lo que considera una falta de prioridad hacia los residentes del barrio.

La controversia por la mezquita se arrastra desde hace meses. Vox ha reclamado transparencia sobre el proyecto, su financiación y su tramitación, además de exigir participación vecinal. El Ayuntamiento de Sevilla, sin embargo, concedió el 28 de julio la licencia de obras al proyecto del centro cultural islámico promovido por la Fundación Mezquita de Sevilla. Urbanismo defendió entonces que el uso era compatible con la calificación de la parcela y que no existían razones urbanísticas para exigir un procedimiento adicional de participación ciudadana.

El proyecto contempla un centro cultural islámico con espacio destinado al culto y un alminar de unos 30 metros de altura. La autorización municipal ha sido recurrida y la polémica continúa abierta tanto en el terreno político como en el judicial.

Mientras tanto, testimonios como el de Carmelo vuelven a colocar sobre la mesa el malestar de una parte de los residentes del Polígono Sur, que reclaman que las decisiones sobre el futuro del barrio tengan en cuenta su situación y sus necesidades después de décadas de problemas de vivienda, seguridad y exclusión social.