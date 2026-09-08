Chapuzas Marlaska: despliega 25 policías en Ceuta para censar invasores pero sólo pone 10 ordenadores

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha desplegado 25 policías en Ceuta para identificar a los invasores, pero ha puesto sólo 10 ordenadores. Esta situación está ocurriendo en el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) provisional habilitado por el Ministerio del Interior en el polígono industrial de El Tarajal. Unas instalaciones que este martes visitará el ministro.

De los 80.000 inmigrantes que entraron de forma ilegal a la ciudad autónoma, aún permanecen unos 20.000, según el cálculo de OKDIARIO in situ y, en su mayoría, siguen sin ser filiados, reseñados y sin quedar registrados en las bases de datos de la Policía, lo que impide llevar a cabo las devoluciones, así como detectar si tienen prohibiciones de entrada, requisitorias judiciales o antecedentes en otros países.

La filiación es la primera identificación y gestiones policiales, mientras que la reseña implica que la Policía Científica les tome las huellas y ya estén plenamente identificados, también con su fotografía.

A esto se suma, además, que la mayor parte de ilegales que están cometiendo agresiones sexuales y violaciones en manada siguen deambulando por las calles, ya que huyen tras los hechos y no han podido ni ser identificados ni detenidos.

Mientras tanto, los invasores, al ver que apenas hay expulsiones, no tienen miedo y han comenzado a salir de los montes y refugios donde se encontraban escondidos desde los primeros días de la invasión, por lo que ahora hay más deambulando por las calles, y también están cometiendo más delitos. También afloran más porque están siendo expulsados por los delincuentes que los alojaban en garajes y otras infraestructuras, como recientemente ha revelado OKDIARIO.

Apenas 50 expedientes al día

Ha sido el sindicato Jupol, el mayoritario de la Policía Nacional, el que ha dado la voz de alarma a OKDIARIO denunciando la «chapuza» de Marlaska de habilitar un CATE para agilizar las filiaciones y después obligar a los policías a repartirse 10 ordenadores, «una dotación claramente insuficiente para el volumen de trabajo y el número de funcionarios que deben utilizarlos para desarrollar las labores policiales y administrativas».

En concreto, el ministro ha enviado únicamente 19 policías, los otros seis son los que están destinados en la ciudad autónoma, y «no hay ordenadores para todos».

«El proceso se va a eternizar. Interior no está poniendo medios para agilizar estas tareas, ni materiales ni humanos», declara a este diario Laura García, portavoz de Jupol, criticando que «con los medios actuales es absolutamente imposible hacer expedientes individualizados a un ritmo deseable». Según informa, actualmente se están haciendo «únicamente alrededor de 50 expedientes al día».

La Jefatura de Ceuta ha llegado a estar colapsada por estas tareas, con jornadas de hasta doscientas filiaciones, en las que ha tenido que apoyar el Ejército para ordenar las colas. El refuerzo inicial de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras fue de sólo seis agentes. Finalmente, casi un mes después de la invasión, Interior reforzó el pasado 27 de agosto el dispositivo de triaje en el CATE de El Tarajal para “agilizar” el asilo de inmigrantes o las devoluciones, y el 28 pidió apoyo a Frontex y Europol para estas labores.

Reclaman otros 50 agentes

Los mandos policiales también consideran «totalmente insuficiente» el número de agentes de Extranjería desplegados en Ceuta. «Tiene que ir una plantilla de Extranjería muy importante, mínimo 50 agentes más», declaran a este diario. Además, al igual que Jupol, afirman que si no se despliegan más, «no es porque no se pueda, sino porque no se quiere».

Y subrayan que es necesario que «de forma urgente se incremente el número de efectivos» en la ciudad autónoma y «se proteja la frontera de cara a posibles nuevos asaltos». «La plantilla de Ceuta también está comunicando todos los días al Ministerio, incluido su jefe superior, que se necesitan medidas y apoyo», apuntan, dejando constancia de que el Ministerio no puede negar avisos.

Desde el sindicato mayoritario de la Policía llevan tiempo reclamando más medios materiales y humanos en la ciudad autónoma, «porque los actuales son absolutamente insuficientes para garantizar a día de hoy la seguridad, por lo que quedan muy lejos para garantizarla ante un hipotético nuevo asalto masivo».

«Si se produce una nueva avalancha, no la puede contener la UIP que hay desplegada actualmente. Hay que blindar la frontera, y no se puede tener al Ejército con un fusil para cada cuatro», sostienen los mandos consultados. A su juicio, la mejor solución para revertir la situación que hay en la ciudad autónoma, sería alojar a los invasores en embarcaciones, «como están haciendo los ingleses con los ilegales que entran por el paso de Calais, con cárceles exteriores en barcos anclados».

Los próximos 20 y 23 de septiembre aparecen ya señalados en distintos mensajes en redes sociales y canales de mensajería como fechas de nuevos intentos de entrada masiva irregular. Y los agentes consultados destacan que ahora el número de mensajes sobre estas movilizaciones es «mucho mayor» que en la anterior de finales de julio.

Siguen sin recibir órdenes operativas

Desde Jupol sostienen que «la creación del mando único no ha servido absolutamente para nada, porque los policías siguen sin recibir órdenes operativas para revertir esta situación».

Además, destacan que la escalada de violencia y de inseguridad sigue subiendo cada día y que la toma de decisiones de situar una de las carpas en una infraestructura crítica, donde hay depósitos de combustible que abastecen a toda la ciudad, con un nivel cuatro antiterrorista, es un grave error, así como situarla en el puerto, que es un lugar de escape para los invasores».