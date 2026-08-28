Marlaska pide ayuda a Europa un mes después de la invasión para identificar a los ilegales que siguen en Ceuta

El Gobierno de Pedro Sánchez ha pedido a la Comisión Europea el apoyo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) y de Europol para las labores de identificación de los inmigrantes ilegales que siguen en Ceuta tras la invasión del 30 y 31 de julio. Ha pasado un mes desde la avalancha masiva, un mes en el que el gobierno no ha parado de modificar las cifras de la cantidad de inmigrantes que entraron y de los que siguen en Ceuta. Un mes en el que las críticas por la dejación de funciones de un Gobierno de vacaciones no han cesado.

Ha sido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha enviado una carta a la directora general de Migración y Asuntos Internos de la Comisión, Beate Gminder, en respuesta a la oferta que esta hizo el pasado 21 de agosto al embajador de España ante la Unión Europea para que distintas agencias europeas ayudasen en la crisis. Marlaska ha tardado una semana en responder al ofrecimiento, una vez el presidente y los ministros han concluido sus vacaciones.

Marlaska ha solicitado a la Comisión Europea el refuerzo por parte de Frontex, Europol y la Agencia de la Unión Europea para el Asilo del dispositivo puesto en marcha para hacer frente a la gestión del triaje y a la tramitación de los expedientes de las personas inmigrantes que todavía permanecen en Ceuta de manera irregular.

Frontex

Además, en el caso de Frontex, el ministro del Interior ha solicitado extender la duración de la operación Minerva, que cubre los puertos de Algeciras, Tarifa y Ceuta durante la operación Paso del Estrecho, más allá del 2 de septiembre hasta cuando sea posible.

Al mismo tiempo, ha pedido a Europa el envío de una decena de efectivos extra del Cuerpo General Frontex para reforzar las citadas labores de triaje e identificación de los inmigrantes ilegales que permanecen en Ceuta. La finalidad es acelerar la toma de datos de quienes llegaron el 30 y el 31 de julio y todavía no han pasado por ese filtro.

Agencia de Asilo de la Unión Europea

El departamento considera igualmente muy valiosa la implicación de la Agencia de Asilo de la Unión Europea, tanto para llevar a cabo las entrevistas como para facilitar intérpretes. Dado que los espacios disponibles en Ceuta son insuficientes, estas gestiones se realizarían a distancia, de manera telemática.Cuando terminen el triaje y, si procede, el procedimiento de asilo en frontera, Interior detallará qué tipo de apoyo concreto necesita de Frontex para materializar ciertos retornos, apoyándose en los cauces de mediación y los acuerdos que maneja la propia agencia.

Europol

Respecto a Europol, Marlaska ha apostado por «mantener y profundizar la cooperación operativa ya existente», en especial en materia de investigación de las redes de tráfico de migrantes y análisis estratégico.

Por otra parte, el ministro de Interior ha solicitado a Gminder, directora general de Migración y Asuntos Internos de la Comisión, que el buque oceánico ‘Duque de Ahumada’ de la Guardia Civil —cofinanciado con fondos europeos— continúe desplegado en aguas de soberanía española a lo largo de 2027. También ha insistido en mantener activos los Eurosur Fusion Services, de modo que se sigan recibiendo imágenes por satélite de la frontera con Marruecos orientadas a la vigilancia.