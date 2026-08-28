La violencia de los invasores de Ceuta que oculta Marlaska: 53 denuncias por ataques a policías y militares y 20 por agresiones sexuales

Los juzgados de Ceuta han recibido ya 53 denuncias por agresiones y resistencia de los invasores de Ceuta a policías, guardias y militares, según ha podido saber OKDIARIO. De ellas, 29 son por atentado a agente de la autoridad, otras 23 por delito de resistencia y una por agresión. Una violencia que oculta el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que sigue sin hacer pública la estadística de la criminalidad que ha provocado la invasión.

Todos los ataques han sido perpetrados por marroquíes ilegales y en su inmensa mayoría han sido expulsados del país. De estas denuncias, hasta 51 han sido presentadas por policías nacionales y policías locales.

A ellas se suman también otras 20 por agresión sexual, ocho de ellas por violación, a fecha de este miércoles, y entre las víctimas hay una vecina de Ceuta, como reveló en exclusiva este diario.

Pese a que las cifras de los delitos que se están produciendo desde la invasión son reportadas periódicamente desde la Jefatura Superior de Policía de Ceuta al Ministerio del Interior, ha transcurrido casi un mes del asalto a la ciudad autónoma y Marlaska continúa sin informar de ellas.

Lo cierto es que no todas las agresiones están siendo denunciadas. Además, hay que tener en cuenta que algunas de las denuncias de los agentes y militares recogen varias víctimas, como ha ocurrido con los soldados que este jueves han sufrido una emboscada y han presentado una sola denuncia con cuatro perjudicados. Un caso que se ha saldado con 12 detenidos, aunque participaron en el ataque entre 30 y 40 ilegales.

A efectos de protección penal, en el caso de los militares, al estar colaborando con la Policía, el delito de lesiones ha pasado a ser de atentado contra agente de la autoridad. Sin embargo, los militares no pueden enfrentarse ni detener a sus agresores porque el Gobierno no les otorga la condición de agentes de la autoridad.

En la ciudad autónoma reina la inseguridad desde la invasión de 80.000 inmigrantes ilegales, de los que todavía permanecen más de 10.000, y los índices de delincuencia están subiendo, con violaciones en grupo a niñas y jóvenes, robos con violencia, allanamientos de morada, okupaciones y agresiones.

Armados con machetes

Los inmigrantes ilegales de la invasión a Ceuta se envalentonan con los policías y militares y arremeten contra ellos con insultos y gran violencia, armados hasta con machetes, según informan a OKDIARIO desde ambos colectivos.

Uno de estos episodios tuvo lugar a mediados de agosto, cuando agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) –los antidisturbios– desplegados en un control fijo junto al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), intervinieron en una de estas peleas entre subsaharianos armados con machetes.

«Cuando aparecieron los policías para sofocar la situación y restablecer el orden público, los ilegales se unieron todos para atacarnos a nosotros», declara a este diario Aarón Rivero, secretario general del sindicato Jupol, el mayoritario de la Policía.

Ante estas situaciones, los agentes se encuentran maniatados frente a una muchedumbre. En este suceso eran una veintena de ilegales frente a una decena de agentes. Los efectivos de la UIP consiguieron restablecer la situación con las diferentes técnicas que utilizan: separar los grupúsculos moviéndolos de un sitio a otro y crear diferentes cordones de seguridad para que no sigan con esa actitud.

El CETI se encuentra en una zona montañosa que está tomada por miles de inmigrantes con asentamientos ilegales, y se producen con frecuencia altercados entre el colectivo, además de agresiones sexuales y violaciones a niñas y jóvenes, aprovechando que son zonas oscuras y de difícil acceso.

Unas montañas a las que, según informa Jupol, son arrastradas menores y jóvenes, y violadas en grupo. En este lugar, un grupo de niñas marroquíes de 10 años se esconden bajo los coches de la Policía por miedo a ser violadas por los compañeros de asalto, como recientemente ha informado OKDIARIO.

Tanto los antidisturbios como los agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) son los que más están sufriendo los ataques de los invasores, al estar en primera línea con las funciones de seguridad y control en los diferentes asentamientos ilegales.

Un guardia civil fuera de servicio

Entre los agredidos se encuentra un guardia civil que fue atacado el pasado fin de semana estando fuera de servicio, por lo que esta denuncia no se ha registrado como atentado contra agente de la autoridad. En su caso, fue golpeado y víctima de un intento de robo en la madrugada del domingo. Según recoge el atestado policial, un individuo le exigió dinero y, ante la negativa del agente, insistió. Acto seguido, otros cinco ilegales lo asaltaron y agredieron.

Entonces, el agente se identificó como guardia civil, les advirtió que iba a avisar a la Policía Nacional y alertó de inmediato a la Sala del 091. Por su parte, los atacantes respondieron a esa identificación intensificando la agresión, propinándole empujones, patadas y puñetazos antes de emprender la huida. Finalmente, dos de ellos fueron detenidos, mientras que el resto continúan sin identificar. Los arrestados se encuentran en prisión provisional, a la espera del juicio.

La víctima les imputa atentado contra agente de la autoridad, lesiones y resistencia a los agentes que practicaron la detención.

Ataque en la cara con una piedra

El pasado 19 de agosto también fue agredido un policía nacional al proceder al cacheo de un prófugo buscado por Marruecos. Una patrulla de agentes recibió el aviso de que uno de los diez sujetos condenados por yihadismo en España y expulsado a su país que han detectado que han entrado en el asalto, se encontraba por la barriada del Sarchal.

Los policías lo localizaron y, mientras procedían a su identificación, el ilegal reaccionó con golpes, forcejeo y, finalmente, atacó a uno de ellos con una piedra en la cara, provocándole una brecha en una ceja. Entre los dos agentes lograron reducirlo y trasladarlo a comisaría, acusado de atentado contra la autoridad, y la Justicia resolvió su expulsión a Marruecos.

El sindicato mayoritario de la Policía ha viajado a Ceuta para conocer de primera mano la situación en la que se encuentran sus compañeros, y «prácticamente, todas las unidades denuncian que la situación que están viviendo es terrible y que los ilegales cada vez son más agresivos con ellos».

Ya hay agentes con los dedos rotos por las agresiones de los invasores, como ha revelado OKDIARIO. Los policías sufren patadas, puñetazos, arañazos y pedradas.

El suceso que se saldó con un agente de la UPR con un hueso de la mano fracturado se produjo tras una alerta de que un grupo de ilegales estaba intentando okupar una vivienda. Los policías acudieron al requerimiento y comprobaron que estaban tratando de colarse por una ventana. «Al darles el alto, la respuesta de uno de ellos fue lanzar una patada a uno de los policías», detalla Laura García, portavoz de Jupol.

Otro de los ataques registrados fue realizando funciones de control en los diferentes asentamientos ilegales que han montado los inmigrantes de la invasión, ya que «están muy violentos y se pegan entre ellos». Los inmigrantes irregulares reaccionaron a la presencia policial «echándose a correr contra los agentes, arrollándolos y emprendiéndola a patadas contra ellos».

Además, «llegaron a tirar al suelo a uno de estos policías y arrastrarlo». Otro de ellos también recibió arañazos de un ilegal que trataba de zafarse del control policial.

Recibidos a pedradas

Entre los incidentes registrados también destaca una pedrada a un vehículo policial de agentes de la UPR, en las inmediaciones del CETI. La roca era de gran tamaño y el vehículo quedó con la luna completamente rota en la zona del conductor.

También fueron recibidos a pedrada limpia otros agentes de la UPR que recibieron un aviso de una reyerta entre ilegales en una zona de colinas cercana a un Mercadona. Cuando fueron a disolverla, estos sujetos emprendieron la huida por las colinas y, mientras trataban de escapar, «iban cogiendo piedras y se las arrojaban a los agentes». No obstante, en este caso, los policías las pudieron esquivar.

La situación se recrudece cada día entre los propios ilegales; los invasores y los ceutíes; y por parte de los inmigrantes irregulares contra los efectivos de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. A ello se suma que vecinos ceutíes han comenzado a tomarse la justicia por su mano ante el miedo a la impunidad y este jueves han quemado las chabolas de los ilegales en la playa del Trampolín.