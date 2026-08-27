Los militares de la emboscada no pudieron enfrentarse ni detener a sus agresores porque el Gobierno no les hace agentes de la autoridad

Los militares desplegados en Ceuta a raíz de la invasión de 80.000 inmigrantes ilegales no pueden enfrentarse ni detener a sus agresores porque el Gobierno no les otorga la condición de agentes de la autoridad. Tras la emboscada que han sufrido esta madrugada cuatro efectivos, desde el colectivo exigen que de forma urgente se les otorgue este reconocimiento y, en consecuencia, se les permita hacer uso de la fuerza ante su situación de «desprotección».

Los militares realizan patrullas en la ciudad autónoma, en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hacen patrullaje a pie y en vehículos por todos los barrios de la ciudad para interceptar a inmigrantes ilegales y ponerlos a disposición de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la frontera para su devolución voluntaria, así como proteger determinados puntos, como supermercados.

Están realizando labores logísticas y de observación, pero no pueden intervenir ante agresiones a los ciudadanos, a sus propios compañeros, a policías y guardias civiles, pese a encontrarse en la ciudad autónoma para defender a los ceutíes. No pueden realizar detenciones ni realizar identificaciones ante cualquier hecho delictivo, ni hacer uso de la fuerza más allá de legítima defensa, como cualquier ciudadano.

Hay normativa legal que permitiría a los militares ser agentes de la autoridad, tener órdenes claras y un marco legal jurídico que les proteja también su integridad física, como es Ley de la defensa nacional, la Ley de la carrera militar y el Real Decreto 194/2010, por el que se aprueban las normas sobre seguridad en las Fuerzas Armadas.

Ataques e insultos

Como ya ha informado OKDIARIO, están recibiendo constantes insultos e incluso ataques por parte de los ilegales. El caso de este jueves no es un hecho aislado, sino el más grave, ya que se ha saldado con cuatro efectivos heridos, tras ser apedreados por una turba de 40 invasores marroquíes tanto el vehículo militar como ellos mismos, que tuvieron que salir a la carrera para ponerse a salvo y pedir auxilio.

Los ilegales increpan a los militares con insultos como «hijos de puta» y «racistas», y a los efectivos marroquíes los acusan de «traidores», ya que «piensan que como son musulmanes, les tienen que abrir la puerta y atender sus exigencias».

También se envalentonan con los policías nacionales, a quienes igualmente apedrean y les dan patadas. De hecho, hay policías con los dedos rotos por las agresiones.

Iniciativa para forzar al Gobierno

El Partido Popular ha registrado este jueves una Proposición no de Ley (PNL) para forzar al Ejecutivo que dé «medios, órdenes claras» y «la capacidad de agentes a los militares» desplegados en Ceuta para que puedan defenderse y realizar su trabajo «con todas las garantías».

El PP señala que «la crisis de soberanía y de seguridad que sufrimos en Ceuta ha puesto de manifiesto la importancia de contar con unas Fuerzas Armadas y unos cuerpos de seguridad plenamente preparados, coordinados y dotados de los medios y mecanismos necesarios para garantizar la integridad territorial de España y la seguridad de todos los ciudadanos».

Esta Proposición no de Ley «defiende el fortalecimiento de las herramientas necesarias para que España pueda responder con eficacia, respaldando siempre a quienes tienen la responsabilidad de proteger nuestras fronteras, nuestra soberanía y el Estado de Derecho». El PP subraya que la consideración como agentes de la autoridad de los militares es «un elemento esencial para tal fin».

La normativa legal

La Ley Orgánica de la Defensa Nacional, dedica su Titulo III a las misiones de las Fuerzas Armadas. El artículo 15.1 determina que las Fuerzas Armadas «tienen atribuida la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional».

El apartado 2 indica que las Fuerzas Armadas contribuyen militarmente a la seguridad y defensa de España, y el apartado 3 que «junto con las Instituciones del Estado y las Administraciones públicas, deben preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente».

El artículo 16 señala los diferentes tipos de operaciones que es necesario realizar para el cumplimiento de las misiones y el desarrollo de la contribución complementaria o subsidiaria de interés público, por parte de las Fuerzas Armadas, entre ellas «la colaboración con las diferentes Administraciones públicas en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente».

Por su parte, la Ley de la carrera militar establece en su disposición adicional tercera que «los miembros de las Fuerzas Armadas que presten sus servicios como policía militar, naval o aérea o que intervengan en las operaciones descritas en el artículo 16.e) de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, tendrán carácter de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, en las circunstancias y con las condiciones que reglamentariamente se determinen».

Además, el Real Decreto 194/2010, de 26 de febrero, precisa en su disposición adicional primera las circunstancias y condiciones de actuación de los miembros de las Fuerzas Armadas como agentes de la autoridad. Otorga tal condición a los miembros de las Fuerzas Armadas que en el ejercicio de sus funciones presten sus servicios como policía militar, naval o aérea, y de los miembros de las dotaciones de los buques de la Armada en el ejercicio de funciones de vigilancia y seguridad marítima atribuidas legalmente o por convenios internacionales suscritos por España.

Asimismo, en los apartados 1 y 2 de la citada disposición desarrolla el carácter de agentes de la autoridad cuando los miembros de las Fuerzas Armadas «intervengan encuadrados en la Unidad Militar de Emergencias, bajo mando o control operativo de ésta, o en otras unidades de las Fuerzas Armadas, en las operaciones descritas en el artículo 16.e) de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional».

Entre otras circunstancias, tendrán la condición de agentes de la autoridad «en los supuestos de otras necesidades públicas en intervenciones en apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en operaciones de vigilancia y protección o como consecuencia de atentados terroristas u otros actos ilícitos y violentos».