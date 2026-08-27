Al menos 12 inmigrantes detenidos por apedrear y golpear a un grupo de militares en Ceuta

La tensión en Ceuta no para de crecer. Miles y miles de inmigrantes, hasta 11.000 según el presidente Juan Jesús Vivas, siguen invadiendo territorio ceutí ante la pasividad del Gobierno. Y los inmigrantes son cada vez más violentos y peligrosos. La pasada noche, un grupo de unos 30 invasores hizo una emboscada a los militares, agrediéndoles a golpes y con piedras.

Todo se produjo la pasada noche de este jueves sobre las 5:30 de la mañana. Los militares se dirigían en su vehículo al punto de vigilancia que tienen establecido en la zona de Benzú. En un momento, cuando pararon su vehículo, fueron sorprendidos por un grupo de unos 30-40 inmigrantes que se abalanzaron contra ellos a golpes.

El grupo de militares tuvo que abandonar el vehículo, que no era blindado, y salir corriendo para intentar ponerse a salvo hasta Calamocarro mientras eran perseguidos y alcanzados por piedras y golpes. La emboscada se ha saldado con cuatro militares heridos y 12 inmigrantes detenidos.

Los efectivos pudieron pedir ayuda llamando al 112 y así se pudo activar un dispositivo de emergencia en el que participaron efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, según ha informado el Faro de Ceuta. Cuando llegaron los refuerzos, los inmigrantes salieron huyendo hacia Benzú.

Las fuerzas de seguridad del Estado les persiguieron y consiguieron detener a 12 inmigrantes. Todos marroquíes. Algunos intentaron huir por el mar. Los cuatro militares heridos fueron trasladados al centro hospitalario. Allí fueron tratados. Presentaban molestias y lesiones de la brutal agresión.

Estalla la tensión en El Trampolín

La emboscada a los militares se produjo horas después de que estallara la tensión en El Trampolín. Más de 2.000 personas protestaron en Ceuta este miércoles contra la presencia de inmigrantes, exigiendo su expulsión y la dimisión del delegado del Gobierno y del presidente Pedro Sánchez, lo que derivó en enfrentamientos y disparos disuasorios de la Policía Nacional.

La movilización recorrió la ciudad autónoma y los participantes reclamaron la expulsión de los inmigrantes y las dimisiones del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, y de Pedro Sánchez. Después de la concentración, un grupo de manifestantes se desplazó hasta El Trampolín, donde duermen numerosos inmigrantes. Algunos bajaron a la playa, derribaron tiendas de campaña y arrojaron varios objetos al mar.

Los agentes se situaron entre ambos grupos para impedir agresiones y efectuaron disparos disuasorios cuando varios manifestantes se enfrentaron a los inmigrante.