Miles de ceutíes vuelven a tomar las calles contra los invasores: «¡Ceuta unida jamás será vencida!»

Miles de vecinos se movilizaron este miércoles en Ceuta, en una manifestación histórica contra «los invasores» y contar el Gobierno de Sánchez. Partiendo desde distintos barrios hacia el centro de la ciudad, protestaron por la grave situación que atraviesa la autonomía. El punto de reunión principal fue Puertas del Campo, donde se concentraron personas de varias barriadas unidas por el hartazgo y la exigencia de una respuesta urgente ante lo que describen como una invasión que ha alterado por completo la vida cotidiana.

Los participantes portaban banderas, camisetas con lemas alusivos y carteles. Grupos se formaron en diferentes zonas, como frente al Hospital Militar, y avanzaron juntos. Las imágenes de la tarde superaron en magnitud a las de la jornada anterior, en una ciudad que reclama volver a una normalidad real.

Entre los gritos se escucharon consignas como «¡Ceuta unida jamas será vencida», «¡Invasores!» “¡Inmigrantes, fuera!”, “¡Delegado, dimisión!” y “¡Yo soy español!”, además de la frase que más caló: “¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!”. La Policía Nacional acompañó en todo momento la marcha, cuyo destino era la Delegación del Gobierno.