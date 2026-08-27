Estalla la tensión en El Trampolín: desmontan asentamientos de inmigrantes y la Policía realiza disparos disuasorios

La tensión aumentó este miércoles en Ceuta durante una nueva protesta por la presencia de migrantes en la ciudad. Más de 2.000 personas participaron en una marcha que terminó con momentos de tensión en la playa de El Trampolín, donde tuvo que intervenir la Policía Nacional.

La movilización recorrió la ciudad autónoma y los participantes reclamaron la expulsión de los inmigrantes y las dimisiones del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, y de Pedro Sánchez. Después de la concentración, un grupo de manifestantes se desplazó hasta El Trampolín, donde duermen numerosos inmigrantes. Algunos bajaron a la playa, derribaron tiendas de campaña y arrojaron varios objetos al mar.

Los agentes se situaron entre ambos grupos para impedir agresiones y efectuaron disparos disuasorios cuando varios manifestantes con el rostro oculto se enfrentaron a los migrantes, que huyeron asustados.