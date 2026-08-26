Varios ciudadanos ceutíes se han visto obligados a instalar alambres de espino en sus viviendas y urbanizaciones para evitar el asalto de los invasores marroquíes que todavía pululan por la ciudad autónoma, tal y como ha podido comprobar OKDIARIO de primera mano. En concreto, los vecinos de la urbanización La Colina, cerca de la playa del Trampolín, han recubierto sus casas con concertinas «de forma disuasoria».

«Mi casa la defiendo, no la vendo», ha asegurado a este periódico un ceutí que defiende que «hay que resistir ante la invasión». «La gente se está haciendo fuerte en su propiedad», ha afirmado.

De esta forma, numerosos vecinos están blindando sus viviendas y sus urbanizaciones. En el caso de La Colina, se han colocado vallas de obra en la calle «para que no pasen» los invasores marroquíes: «Hay vecinos a los que les han saltado a la propiedad en tres ocasiones».

La playa del Trampolín, cercana a esta urbanización, es una de las zonas más afectadas por el asalto a la frontera de Ceuta. Por ello, los vecinos, ante la inacción del Gobierno, han decidido proteger ellos mismos sus propiedades.

Los ceutíes blindan sus casas

Uno de ellos, entrevistado por OKDIARIO, ha explicado que se ven obligados a colocar alambre de espino «porque se nos cuelan en las viviendas». Este ciudadano asegura que se siente «desprotegido, abandonado»: «Parece que no vivimos en España. Yo pago mis impuestos. ¿En qué clase de país vivo?».

Para él, con la instalación de concertinas en los inmuebles de particulares, «por lo menos se lo pensarán a la hora de entrar, que se enreden un poquillo ahí». Según dice, «se están consiguiendo evitar» los asaltos. Con todo, «no dejan de merodear intentando entrar, pidiendo comida». Sin embargo, según mantiene, «debajo, la Cruz Roja los tiene alimentados».

Y este no es un caso aislado. «Sé que también los vecinos de Loma Colmenar lo están pasando fatal en aquella parte y esto tiene que acabar ya», lamenta este ceutí. «Esto tiene que acabar ya con la devolución inmediata de todas estas personas», reclama. «Se conoce que lo están tramitando, pero aquí no se ve que haya movimiento», ha asegurado.

«Yo creo que estamos más seguros ahora mismo en Marruecos que en España, porque en España no se le da cobijo y cobertura al ciudadano, como está pasando aquí», ha apostillado. «No sé qué están esperando para decretar algo», ha reivindicado. «La ciudadanía incluso está dispuesta a confinarse en sus casas para que barran a toda esta gente de aquí; debería declararse un estado de excepción», ha denunciado.

De esta forma, los ceutíes están demostrando que son capaces de resistir y colaborar con las autoridades para solucionar la pésima situación que asola a la ciudad autónoma.

Entre todos, están tomando las medidas que están a su alcance para evitar que el problema se recrudezca. Muchos de ellos se niegan a darse por vencidos y no quieren entregar su tierra ni sus casas.